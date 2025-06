Tổng thống Lee Jae Myung kết thúc màn ra mắt ngoại giao tại Hội nghị thượng đỉnh G7

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã kết thúc chuyến công du Canada tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) và lên đường trở về Hàn Quốc. Trong ngày hội nghị 16-17/6, Tổng thống đã hội đàm với lãnh đạo 9 quốc gia và Liên hợp quốc. Ông Lee đánh giá chuyến công du lần này là phát pháo hiệu mở màn cho sự nhảy vọt ngoại giao mới của Hàn Quốc.Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Wi Sung-lac cho biết trong thời gian tới, Chính phủ đương nhiệm sẽ nâng tầm hơn nữa ngoại giao thượng đỉnh, đồng thời tích cực triển khai đường lối ngoại giao thực dụng.Bên lề hội nghị G7, Tổng thống Lee đã có cuộc họp đầu tiên với Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru, chỉ 14 ngày sau khi nhậm chức. Hai bên đã nhất trí tăng cương hợp tác, nối lại hoạt động ngoại giao con thoi nhân kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ Hàn-Nhật.Ông Lee đã có hai lượt phát biểu tại phiên thảo luận mở rộng của Hội nghị thượng đỉnh G7, thể hiện quyết tâm đoàn kết và hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm đạt được mục tiêu an ninh năng lượng.Tổng thống cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc thiết lập hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu một cách ổn định; đề nghị lãnh đạo các nước lớn quan tâm và tham gia Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra từ cuối tháng 10 tới đầu tháng 11 năm nay tại thành phố Gyeongju (tỉnh Bắc Gyeongsang).Tuy nhiên, cuộc hội đàm giữa Tổng thống Lee với Tổng thống Mỹ Donald Trump, điều được dư luận quan tâm nhất, đã không diễn ra do ông Trump rời hội nghị sớm trở về Mỹ để giải quyết vấn đề xung đột Iran-Israel.Dự kiến Tổng thống Lee sẽ về tới Hàn Quốc vào rạng sáng ngày 19/6 (giờ Hàn Quốc), kết thúc màn ra mắt ngoại giao đa phương đầu tiên sau khi nhậm chức.