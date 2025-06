Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ ngày 18/6 (giờ địa phương) đã tổ chức buổi tọa đàm tại Washington về chủ đề hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật. Tại đây, Thượng nghị sĩ Mỹ gốc Hàn Andy Kim đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cần nỗ lực củng cố quan hệ với Mỹ, vốn đang đối mặt với nguy cơ rạn nứt do các chính sách an ninh, thuế quan đơn phương từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như khả năng quy mô binh lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc bị cắt giảm.Ông Andy Kim cho rằng trong bối cảnh cả Hàn Quốc và Mỹ đều có những nhà lãnh đạo mới, vài tháng tới sẽ là thời gian quan trọng để củng cố quan hệ song phương.Nghị sĩ này còn chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump vì áp thuế quan đối với toàn bộ các nước trên thế giới, đối xử với các nước đồng minh và đối tác như thể họ là đối thủ hoặc kẻ thù. Ông Andy Kim cho rằng đây là một sai lầm nghiêm trọng, dẫn đến những xung đột không cần thiết giữa Mỹ và các nước đồng minh, đối tác trong bối cảnh Washington đang đối mặt với những thách thức chiến lược.Nghị sĩ Andy Kim cũng cảnh báo chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump đang làm thay đổi hình ảnh nước Mỹ, từ một quốc gia không thể thiếu thành một nước không thể tin tưởng, từ đó làm giảm mong muốn tăng cường hợp tác an ninh.Ngoài ra, ông Andy Kim còn cho biết các thông tin về việc chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét cắt giảm lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc có thể là cách hoàn hảo để làm lung lay quan hệ song phương trong thời điểm vô cùng quan trọng này. Đây là lúc Washington cần tạo dựng niềm tin vững chắc thông qua việc thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình.Việc Mỹ đơn phương đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến một nước có mối quan hệ đồng minh suốt 70 năm qua như Hàn Quốc và để người dân Hàn Quốc phải biết điều đó qua báo chí là điều vô trách nhiệm và thiếu tôn trọng. Nếu Washington không để tâm đến việc duy trì mối quan hệ với Seoul và Tokyo, những đồng minh vững chắc trong suốt thời gian dài, thì điều này sẽ phát đi tín hiệu tiêu cực đến các quốc gia khác, bao gồm cả các nước Đông Nam Á mà Mỹ đang tìm cách tăng cường hợp tác. Bởi hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật được xem là thước đo để đánh giá mức độ cam kết của Washington với các nước đồng minh.Cuối cùng, nghị sĩ Andy Kim cho biết đã liên tục kêu gọi Chính quyền Tổng thống Trump nhanh chóng đối thoại với Chính phủ Hàn Quốc, cũng như bày tỏ thất vọng vì ông Trump đã rời Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) trước khi có thể có cuộc gặp với Tổng thống Lee Jae Myung. Tuy nhiên, ông Andy Kim vẫn hy vọng hai bên có thể tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương trong tương lai.