Những bài toán đặt ra với Tổng thống Lee Jae Myung sau chuyến công du G7

Photo : KBS News

Rạng sáng ngày 19/6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã về tới Hàn Quốc, kết thúc chuyến công du Canada dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7).Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Lee đã hội đàm thượng đỉnh với lãnh đạo 9 nước, trong đó có Nhật Bản. Tuy nhiên, cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị hủy do ông Trump phải gấp rút quay về nước trước tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Do đó, việc thiết lập nền móng đầu tiên để giải quyết các vấn đề nổi cộm trong quan hệ Hàn-Mỹ vẫn là một bài toán đặt ra với lãnh đạo Hàn Quốc.Liên quan đến vấn đề này, một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết vẫn đang trao đổi với phía Mỹ về lịch hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo trong thời gian tới.Do đang trong giai đoạn đầu nhậm chức với nhiều bài toán chồng chất cần giải quyết, Tổng thống Lee Jae Myung được cho là sẽ tập trung vào việc lựa chọn những ứng cử viên phù hợp cho các vị trí chủ chốt trong Chính phủ. Chính giới cho rằng sau khi kết thúc thời gian nhận tiến cử từ người dân cho các vị trí Bộ trưởng, Thứ trưởng, ông Lee sẽ sớm đưa ra quyết định bổ nhiệm, công bố bộ máy Nội các mới.Hiện tại, ứng cử viên Thủ tướng Kim Min-seok đang đối mặt với sức ép công kích ngày càng lớn từ đảng đối lập Sức mạnh quốc dân. Do vậy, Tổng thống dự kiến sẽ phải theo sát diễn biến dư luận. Tổng thống cũng sẽ phải đặc biệt quan tâm đến diễn biến ba cuộc điều tra lớn của ba Nhóm công tố viên đặc biệt, trong đó có cuộc điều tra về vụ thiết quân luật.Ngoài ra, Tổng thống Lee cũng sẽ phải chú ý đến các vấn đề kinh tế, như hoạt động của Nhóm chuyên trách rà soát kinh tế khẩn cấp, giải ngân hiệu quả ngân sách bổ sung đợt hai. Bài toán đặt ra với ông Lee là phải lôi kéo được sự phối hợp của đảng đối lập trong quá trình thẩm định dự thảo ngân sách bổ sung đợt hai tại Quốc hội.Cùng với đó, Tổng thống Lee cũng sẽ đặc biệt chú tâm đến việc thiết lập các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, trong đó có công tác phòng chống thiệt hại do mưa lũ khi mùa mưa đang tới gần.