Quốc hội Hàn Quốc kiểm tra tư cách đạo đức, năng lực ứng cử viên Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia

Photo : YONHAP News

Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc ngày 19/6 đã mở phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực đối với ứng cử viên Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Lee Jong-seok. Đây là phiên điều trần nhân sự đầu tiên đối với một ứng cử viên trong Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung.Thời kỳ còn là học giả, ông Lee Jong-seok, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên, từng hỗ trợ về mặt lý luận cho "Chính sách Ánh dương", một chính sách ngoại giao với Bắc Triều Tiên dưới thời cố Tổng thống Kim Dae-jung. Ông từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia và Bộ trưởng Thống nhất trong Chính phủ của cố Tổng thống Roh Moo-hyun.Phát biểu tại phiên điều trần, ông Lee khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để đối phó với mối đe dọa hạt nhân miền Bắc, góp phần giảm nhẹ căng thẳng liên Triều.Trong phần chất vấn, các nghị sĩ đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đã đặt vấn đề việc ông Lee trình nộp muộn tài liệu về 13 lần thăm Bắc Triều Tiên, đồng thời yêu cầu ứng cử viên này nộp thêm tài liệu như lập trường về các vấn đề nổi cộm liên quan tới miền Bắc.Đảng đối lập cũng tập trung chất vấn làm rõ quan điểm của ông Lee về an ninh và vấn đề Bắc Triều Tiên, xét đến việc trong quá khứ ông này từng đề cập tới việc sửa đổi hoặc xóa bỏ Luật an ninh quốc gia, dừng tập trận chung liên quân Hàn-Mỹ, cũng như chất vấn về đạo đức của ông Lee khi 16 lần vi phạm quy định Luật giao thông đường bộ từ tháng 3/2022 đến tháng 10 năm ngoái.Ngược lại, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành nêu ra nghi vấn về vai trò của Cơ quan Tình báo quốc gia trong vụ thiết quân luật, hối thúc ông Lee giải quyết vấn đề về quy định cấp điện thoại chống nghe lén, phương tiện truyền đạt chỉ thị.Mặt khác, tại phiên điều trần, ứng cử viên Lee đưa ra ý kiến rằng nên sửa Luật gián điệp hiện hành do không có căn cứ xử phạt với các hành vi gián điệp cho nước ngoài, ngoại trừ Bắc Triều Tiên.Sau khi kết thúc phiên điều trần, Ủy ban Tình báo tại Quốc hội sẽ quyết định có thông qua báo cáo điều trần với ứng cử viên Lee hay không.