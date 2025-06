Giá sinh hoạt tại Hàn Quốc đã tăng hơn 19% từ sau năm 2021

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 18/6 công bố báo cáo "Rà soát tình hình thực hiện mục tiêu ổn định giá cả".Gần đây, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng đang duy trì ở mức mục tiêu mà BOK đề ra là 2%. Trong vòng từ tháng 1 đến tháng 4/2025, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng dao động trong khoảng 2-2,2%, và trong tháng 5 tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái.Tuy nhiên, nếu tính tỷ lệ tăng lũy kế kể từ năm 2021 đến nay, giá tiêu dùng đã tăng 15,9%. Trong cùng khoảng thời gian trên, giá sinh hoạt, bao gồm 144 mặt hàng có tần suất mua cao, đã tăng 19,1%. Điều này cho thấy ảnh hưởng từ đà tăng giá sau đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp diễn. Càng là mặt hàng sinh hoạt, những mặt hàng mà người tiêu dùng cảm nhận rõ nhất khi tăng giá, thì hiệu ứng tích lũy tăng giá này lại càng lớn hơn.Một lý do khác khiến người dân cảm thấy giá cả ngày càng đắt đỏ hơn là do chi phí cho các nhu cầu thiết yếu như ăn, mặc, ở tăng. Nếu lấy mức trung bình của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là 100 điểm, thì giá quần áo ở Hàn Quốc là 161 điểm, thực phẩm là 156 điểm và chi phí nhà ở là 123 điểm.Giá các mặt hàng thiết yếu hàng ngày đặc biệt đắt đỏ, khiến người tiêu dùng cảm thấy vật giá tăng cao hơn nhiều so với các con số thống kê. Hiện tượng này càng gây khó khăn hơn cho tầng lớp thu nhập thấp. Đó là bởi thu nhập càng thấp thì tỷ trọng số tiền dành để mua các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trên thu nhập càng cao hơn.BOK đưa ra hai giải pháp nhằm giảm cảm nhận của người tiêu dùng về giá cả. Trước tiên, Chính phủ cần nới lỏng quy chế, thúc đẩy cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Thứ hai, cần đa dạng hóa nguồn nhập khẩu nguyên liệu để giảm nhẹ tác động từ cú sốc tăng giá của một số mặt hàng nhất định sang các mặt hàng khác.