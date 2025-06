Số hộ đơn thân tại Hàn Quốc cán mốc 8 triệu hộ

Photo : YONHAP News

Theo số liệu về tình hình hộ một thành viên và hộ gia đình cả hai vợ chồng cùng đi làm năm 2024 do Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 19/6, tổng số hộ đơn thân trong năm 2024 là 8.003.000 hộ, tăng 616.000 hộ so với năm trước.Số hộ một thành viên tại Hàn Quốc đã tăng dần từ mức 5 triệu hộ năm 2015, vượt mốc 6 triệu hộ vào năm 2019 và 7 triệu hộ vào năm 2021, lần này cán mốc 8 triệu hộ. Trong số này, số hộ có việc làm là 5,1 triệu hộ, tăng 426.000 hộ so với một năm trước. Tỷ lệ hộ có việc làm đạt 63,7%, tăng 0,4% so với năm trước đó.Mặt khác, cũng theo báo cáo trên, số hộ gia đình cả hai vợ chồng cùng đi làm có xu hướng giảm. Trong số các hộ đã kết hôn, số hộ cả hai vợ chồng cùng đi làm năm ngoái là 6.086.000 hộ, giảm 29.000 hộ so với năm trước. Tỷ lệ hộ cả vợ và chồng cùng đi làm chiếm 48%, giảm 0,2% so với năm 2023.Trong tổng số 3.937.00 hộ có con cái dưới 18 tuổi, số hộ cả vợ và chồng cùng đi làm là 2.304.000 hộ, giảm 22.000 hộ, chiếm tỷ trọng 58,5%, tăng 1,7%. Nếu tính theo độ tuổi con út, tỷ lệ hộ vợ chồng cùng đi làm có con cái dưới 6 tuổi đạt 53,2%, tăng 1,7%.