Dự báo mưa lớn tại Hàn Quốc từ ngày 19/6

Photo : YONHAP News

Thời tiết trên toàn Hàn Quốc ngày 19/6 chuyển từ quang đãng sang nhiều mây và có mưa bắt đầu từ các khu vực phía Nam.Tại đảo Jeju, mưa sẽ rơi vào sáng cùng ngày. Trong khi tỉnh Nam Chungcheong, khu vực Yeongnam (bao gồm các thành phố Busan, Daegu, Ulsan, tỉnh Nam và Bắc Gyeongsang) và Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) sẽ có mưa vào buổi chiều. Đến tối ngày 19/6, mưa sẽ xuất hiện tại khu vực Seoul, lân cận thủ đô và tỉnh Gangwon.Từ ngày 19-21/6, lượng mưa tại khu vực thủ đô và tỉnh Gangwon sẽ đạt từ 50 mm đến hơn 120 mm; tỉnh Nam Chungcheong và khu vực Honam (gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) có thể lên tới hơn 100 mm, khu vực Yeongnam (gồm tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang, thành phố Busan, Daegu và Ulsan) là khoảng 80 mm, và đảo Jeju là từ 10-40 mm.Đặc biệt, từ chiều ngày 20/6 đến trưa ngày 21/6, nhiều nơi sẽ có mưa lớn. Khu vực miền Trung dự kiến sẽ hết mưa vào ngày 21/6, nhưng tại khu vực miền Nam, mưa có thể kéo dài đến hết một ngày sau đó.Ngoài ra, nhiệt độ ban ngày tại Hàn Quốc trong ngày 19/6 đạt đỉnh ngay trước khi có mưa, với mức nhiệt độ cao nhất là khoảng 33 độ C tại thủ đô Seoul và thành phố Jeonju (tỉnh Bắc Jeolla), 34 đô C tại thành phố Cheongju (tỉnh Bắc Chungcheong) và thành phố Gyeongju (tỉnh Bắc Gyeongsang).Cục Khí tượng và thủy văn tỉnh Gangwon ngày 19/6 cho biết nhiệt độ ban ngày tại nhiều nơi trong tỉnh một ngày trước đã vượt quá 30 độ C do gió Tây Nam ấm liên tục thổi vào. Nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm tại thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon) là 26,5 độ C vào 3 giờ 23 phút sáng, ghi nhận hiện tượng đêm nhiệt đới đầu tiên trong năm 2025, muộn hơn 8 ngày so với năm ngoái.Dự báo trong ngày 20/6, nhiệt độ ban ngày tại Seoul sẽ giảm mạnh xuống còn khoảng 25 độ C do trời mưa.