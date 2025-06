Hàn Quốc sơ tán hàng chục công dân khỏi Iran và Israel

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 20/6 (giờ địa phương) cho biết 4 công dân Hàn Quốc lưu trú tại Iran vào chiều một ngày trước đã đến Turkmenistan an toàn sau khi vượt qua biên giới phía Bắc Iran bằng phương tiện đường bộ do Chính phủ Hàn Quốc cung cấp.Trước đó, vào đêm ngày 18/6, 18 công dân Hàn Quốc cùng 2 thành viên gia đình có quốc tịch Iran cũng đã được sơ tán sang Turkmenistan. 10 công dân Hàn Quốc cùng gia đình cũng đã đến nơi lánh nạn tại quốc gia này một ngày sau đó. Như vậy, tổng cộng có 34 công dân Hàn Quốc và gia đình đã được Chính phủ hỗ trợ sơ tán sang Turkmenistan.Vào sáng ngày 19/6, 25 công dân Hàn Quốc và 1 người thân mang quốc tịch Israel cũng đã đến Jordan an toàn thông qua đường bộ bằng phương tiện do Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ. Những người này hiện đang di chuyển từ khu vực biên giới Jordan về thủ đô Amman.Trong ngày 16/6 vừa qua, khoảng 20 người Hàn Quốc khác cũng đã sơ tán khỏi Israel dưới sự hỗ trợ của Hội người Hàn tại địa phương và hiện đang lưu trú tại Amman. Sau đợt sơ tán lần này, hiện vẫn còn khoảng 460 công dân Hàn Quốc đang ở lại Israel.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã cử đội phản ứng nhanh từ Hàn Quốc tới Turkmenistan và Jordan để hỗ trợ công tác sơ tán được tiến hành một cách thuận lợi. Cơ quan này nhấn mạnh công dân Hàn Quốc đang lưu trú tại Israel và Iran cần chú ý đặc biệt đến an toàn do cảnh báo du lịch đối với hai quốc gia này đã được nâng lên mức 3 (khuyến nghị rời khỏi nơi du lịch), cũng như khẩn trương xuất cảnh theo hướng dẫn của Đại sứ quán đặt tại nước sở tại.Nhiều nước như Mỹ và các quốc gia châu Âu hiện cũng đang đẩy nhanh hoạt động sơ tán công dân ra khỏi khu vực xảy ra xung đột giữa Iran và Israel.