Chỉ số giá sản xuất tháng 5/2025 của Hàn Quốc giảm 0,4%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 20/5 công bố số liệu sơ bộ cho biết chỉ số giá sản xuất tháng 5/2025 đạt 119,66 điểm (mức chuẩn 100 điểm năm 2020), giảm 0,4% so với tháng 4, duy trì xu hướng giảm hai tháng liên tiếp, nhưng tăng 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Xét theo mặt hàng, chỉ số giá sản xuất của sản phẩm nông lâm thủy sản giảm 4,4% so với tháng trước do giá nông sản và thuỷ sản lần lượt giảm 10,1% và 1,4%. Đặc biệt, giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống đã giảm mạnh, cụ thể dưa vàng giảm 53,1% và hành tây giảm 42,7%.Giá sản phẩm công nghiệp cũng giảm 0,6% so với tháng 4, do giá của chế phẩm dầu mỏ và than đá giảm 4,2%; hóa chất giảm 0,5%. Giá gas đô thị cũng giảm 7,7%, kéo theo chỉ số giá điện, nước, gas giảm 0,6%.Ngược lại, giá dịch vụ tài chính, bảo hiểm lại tăng 1,1%, dịch vụ ăn uống và lưu trú tăng 0,4%, đẩy giá dịch vụ tăng 0,2%.Xét theo danh mục các mặt hàng đặc biệt ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, giá thực phẩm tươi sống giảm mạnh 11,1%, giá năng lượng giảm 1,6% và giá công nghệ thông tin (IT) giảm 0,4%. Chỉ số giá sản xuất không bao gồm thực phẩm và năng lượng giảm 0,2%.BOK giải thích đây là kết quả của việc điều chỉnh giá một số mặt hàng thực phẩm tươi sống và năng lượng, nhận định giá cả đang duy trì xu hướng ổn định.