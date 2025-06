Đảng đối lập Hàn Quốc phản đối dự thảo ngân sách bổ sung của Chính phủ

Photo : KBS News

Chính giới Hàn Quốc đang phản ứng trái chiều về dự thảo ngân sách bổ sung đợt hai năm 2025, được Chính phủ thông qua tại cuộc họp Nội các ngày 19/6.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành hoan nghênh dự thảo bổ sung lần này sẽ kích thích đà hồi phục kinh tế, kêu gọi Quốc hội nhanh chóng bắt tay vào thẩm định để sớm thông qua dự thảo.Trong khi đó, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân một mặt đồng tình về việc cần lập ngân sách bổ sung hỗ trợ tầng lớp yếu thế, nhưng đồng thời đưa ra lập trường phản đối rõ ràng, cho rằng Chính phủ đã lập dự thảo quá vội vàng.Đặc biệt, đảng này cho rằng khoản chi cho phiếu mua hàng toàn dân, dự kiến từ 150.000 won tới 500.000 won (109 đến 366 USD) mỗi người không khác nào "rải tiền mặt" theo chủ nghĩa dân túy. Biện pháp hỗ trợ này không mang lại hiệu quả mấy so với nguồn ngân sách khổng lồ bỏ ra, gây lo ngại sẽ có thể kích thích giá nhà và giá tiêu dùng tăng.Bên cạnh đó, chính giới tiếp tục công kích xoay quanh ứng cử viên Thủ tướng Kim Min-seok. Đảng Dân chủ đồng hành chỉ trích đảng Sức mạnh quốc dân đang làm dấy lên nghi ngờ vô căn cứ, kêu gọi đảng này dừng bóp méo sự thật, "vạch lá tìm sâu" đối với nhân sự của Chính phủ mới.Trong khi đó, đảng Sức mạnh quốc dân nhắc lại việc ông Oh Kwang-su xin rút khỏi chức vụ Cố vấn phụ trách các vấn đề dân sinh, cho rằng thảm họa nhân sự của Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung vẫn đang tiếp diễn. Đảng đối lập cũng đặt vấn đề về thái độ hợp tác của ứng cử viên Thủ tướng Kim Min-seok, khi ông này chỉ trả lời 7 trong số 94 yêu cầu nộp hồ sơ điều trần, hối thúc Tổng thống xem xét lại quyết định tiến cử ông Kim.Mặt khác, Ủy ban Tình báo quốc hội cùng ngày đã không thể mở cuộc họp nhằm thảo luận về việc thông qua báo cáo điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực đối với ứng cử viên giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) Lee Jong-seok, do vấp phải sự phản đối của đảng Sức mạnh quốc dân.