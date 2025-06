Ủy ban tư vấn của Tổng thống chỉ trích phần báo cáo của Viện Kiểm sát

Photo : KBS News

Trong ngày 20/6, Ủy ban tư vấn công tác điều hành quốc gia, nơi thiết kế lộ trình điều hành quốc gia trong vòng 5 năm tới của Chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, tiếp tục nghe các ban ngành báo cáo công việc.Buổi báo cáo của Viện Kiểm sát đã bị gián đoạn sau 30 phút do bị Ủy ban phê bình rằng chưa phân tích đầy đủ về cam kết tranh cử trọng tâm của Tổng thống Lee trong việc cải tổ mạnh mẽ bộ máy tổ chức của cơ quan này.Chủ tịch Ủy ban Lee Han-joo nhấn mạnh báo cáo công việc của Viện Kiểm sát chưa đề cập tới những thiếu sót trong quá trình điều tra nghi ngờ liên quan tới cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee. Chủ tịch Lee nhấn mạnh phải đổi mới toàn diện Viện Kiểm sát, đồng thời khẳng định quyết tâm thực hiện cam kết tranh cử trước đó của Tổng thống, đó là phân tách quyền điều tra và truy tố của Viện Kiểm sát. Ủy ban yêu cầu Viện Kiểm sát báo cáo lại trong thời gian tới.Phần báo cáo tiếp theo với Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông cũng diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Chủ tịch Ủy ban Lee Jin-sook bị chỉ trích là một người không hề có niềm tin về tự do ngôn luận và chủ nghĩa dân chủ, nghi ngờ bà Lee liệu có mang tầm nhìn phù hợp với chính sách của Chính phủ mới hay không.Trong buổi chiều cùng ngày, Ủy ban tư vấn công tác điều hành quốc gia nhận báo cáo từ Cơ quan Cảnh sát và Bộ Tư pháp. Mặc dù thời hạn báo cáo công việc kết thúc trong ngày 20/6, nhưng Ủy ban dự kiến yêu cầu các ban ngành báo cáo lại do phần lớn đều thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng.