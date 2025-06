Thủ tướng Nhật Bản dự lễ kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ Hàn-Nhật tại Tokyo

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đã trực tiếp tới tham dự sự kiện kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ Hàn-Nhật do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Tokyo tổ chức vào ngày 19/6.Thủ tướng Ishiba vừa trở về từ Canada, nơi ông có cuộc hội đàm thượng đỉnh đầu tiên với tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7).Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Ishiba cho biết lãnh đạo hai nước đã có một cuộc thảo luận tốt đẹp, chia sẻ suy nghĩ của mình nhằm phát triển quan hệ Hàn-Nhật một cách ổn định.Lãnh đạo Nhật Bản chỉ ra rằng còn nhiều lĩnh vực mà hai nước có thể và cần hợp tác. Ông hy vọng hai bên sẽ mở rộng nền tảng hợp tác Hàn-Nhật, nối tiếp các hoạt động giao lưu được vun đắp trong thời gian qua cho thế hệ tương lai. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nhấn mạnh về việc thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước.Việc Thủ tướng Ishiba đích thân tham dự sự kiện lần này được phân tích là nhằm thể hiện quyết tâm duy trì đà cải thiện quan hệ Hàn-Nhật, điều mà lãnh đạo hai nước đã nhất trí tại cuộc gặp vừa rồi.Tại lễ kỷ niệm do Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul tổ chức 4 ngày trước, Tổng thống Lee Jae Myung chỉ tham dự qua video do đang dự Hội nghị G7. Do đó, việc ông Ishiba trực tiếp tham dự sự kiện lần này được coi là vượt qua thông lệ ngoại giao thông thường.Các cựu Thủ tướng Nhật Bản như Kishida Fumio, Suga Yoshihide cũng tham dự sự kiện trên, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển quan hệ Hàn-Nhật.Hàn Quốc và Nhật Bản ký kết Hiệp ước cơ bản Hàn-Nhật vào ngày 22/6/1965, chính thức bình thường hóa quan hệ. Vào năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ, cựu Tổng thống Park Geun-hye và cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã tham dự lễ kỷ niệm tổ chức tại mỗi nước. Tuy nhiên, kể từ sau đó, hai bên chưa tổ chức thêm sự kiện kỷ niệm quy mô lớn nào có sự tham gia trực tiếp của nguyên thủ.Sau cuộc hội đàm bên lề hội nghị G7, Tổng thống Lee Jae Myung và Thủ tướng Ishiba Shigeru đã thể hiện mong muốn duy trì liên lạc chặt chẽ trong tương lai thông qua bài viết đăng tải trên mạng xã hội. Tổng thống Lee viết rằng hai bên đã thảo luận chân thành về phương án hợp tác chặt chẽ vì hòa bình và thịnh vượng khu vực. Nội dung này còn được dịch sang tiếng Nhật ở phía dưới.Đáp lại, Thủ tướng Ishiba đã chia sẻ bài viết của Tổng thống Hàn Quốc, đồng thời đăng tải nội dung thông báo kết quả hội đàm thượng đỉnh Hàn-Nhật bằng tiếng Nhật.