Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm 5 nhân sự cấp Thứ trưởng

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung ngày 20/6 công bố Tổng thống Lee Jae Myung cùng ngày đã bổ nhiệm 5 nhân sự cấp Thứ trưởng.Cụ thể, ông Kim Nam-jung, cựu Đại diện đàm phán liên Triều thuộc Bộ Thống nhất, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ này. Trợ lý Bộ trưởng Hành chính và an toàn Kim Min-jae được bổ nhiệm lên giữ chức Thứ trưởng.Vị trí Thứ trưởng Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực được giao cho ông Kang Hyung-seok, hiện là Vụ trưởng Vụ Chính sách đổi mới nông nghiệp. Ngoài ra, ông Kim Sung-bum, Vụ trưởng Vụ Chính sách hàng hải thuộc Bộ Hải dương và thủy sản, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ này. Ông Kim Kwang-yong, người phát ngôn Bộ Hành chính và an toàn, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban quản lý an toàn và thảm họa trực thuộc Bộ.Người phát ngôn Kang Yu-jung nhấn mạnh những nhân sự mới cấp Thứ trưởng được lựa chọn đều là những quan chức có chuyên môn, giàu kinh nghiệm, để các Bộ ngành có thể triển khai chính sách một cách hiệu quả và ngay lập tức.