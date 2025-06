Quy mô thương mại Hàn-Nhật tăng hơn 300 lần trong vòng 60 năm

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu thương mại quốc tế thuộc Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) ngày 19/6 đã công bố báo cáo “Kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ Hàn-Nhật: Thực trạng và chiến lược phát triển hợp tác doanh nghiệp song phương”. Kết quả cho thấy quy mô thương mại giữa hai nước đã tăng từ 200 triệu USD vào năm 1965 lên 77,2 tỷ USD vào năm ngoái, tăng gấp 352 lần.Trước năm 2000, Hàn Quốc chủ yếu nhập khẩu máy móc dệt và hóa chất từ Nhật Bản để sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, thể hiện rõ nét mô hình phân công lao động theo chiều dọc. Tuy nhiên, từ sau năm 2000, giao thương giữa hai nước tăng mạnh trong các ngành công nghệ thông tin (IT) và công nghiệp nặng và hóa chất, đặc biệt là các mặt hàng như chíp bán dẫn, chế phẩm dầu mỏ và thép.Báo cáo đánh giá rằng do cơ cấu thương mại Hàn-Nhật tập trung vào nguyên vật liệu trung gian, nên hai nước sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực vật liệu, phụ tùng và thiết bị, nhất là trong các ngành công nghiệp công nghệ tiên tiến trong tương lai.Kết quả khảo sát do KITA thực hiện cho thấy 47,4% doanh nghiệp Hàn Quốc và 59,2% doanh nghiệp Nhật Bản đều chọn hỗ trợ hợp tác chuỗi cung ứng về vật liệu, phụ tùng và thiết bị là bài toán chính sách ưu tiên hàng đầu.Cuộc khảo sát được tiến hành vào tháng 5 vừa qua, với sự tham gia của 234 doanh nghiệp Hàn Quốc có hoạt động xuất khẩu sang Nhật Bản trong năm ngoái và 49 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Hàn Quốc tính đến tháng 5 năm nay.Trong các ngành công nghiệp tiên tiến tương lai, các lĩnh vực được đánh giá có tiềm năng hợp tác lớn bao gồm lĩnh vực di động (mobility), chíp bán dẫn thế hệ mới, công nghệ sinh học, khoáng sản và năng lượng trọng tâm.Báo cáo còn đề xuất thành lập các liên danh trong lĩnh vực di động, kết hợp dữ liệu giao thông tích hợp và hệ thống thanh toán.Trong lĩnh vực chíp dẫn thế hệ mới, báo cáo khuyến nghị cần tăng cường kết nối giữa các đối tác thiết kế, chế tạo và đưa ra giải pháp thiết kế, cũng như thiết lập nền tảng hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D) song phương.KITA nhận định Chính phủ cần nới lỏng các quy chế, tăng cường ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp, mở rộng các kênh hợp tác đa dạng như trao đổi công nghệ và nhân lực để Hàn Quốc và Nhật Bản cùng phát triển thành đối tác trong các ngành công nghiệp tương lai.