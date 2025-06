Tổng thống Hàn Quốc quyết định không tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO

Photo : KBS News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 22/6 cho biết sau khi cân nhắc đến tình hình bất ổn tại khu vực Trung Đông và các vấn đề nổi cộm trong nước, Tổng thống Lee Jae Myung đã quyết định không tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), dự kiến diễn ra vào ngày 24-25/6 tới tại Hà Lan.Được biết, Tổng thống Lee từng cân nhắc khả năng tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO bất chấp lịch trình dày đặc sau chuyến công du Canada tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) từ 16-18/6 vừa qua.Lý do nhà lãnh đạo Hàn Quốc đưa ra quyết định này có vẻ là do cuộc không kích của Mỹ vào cơ sở hạt nhân của Iran, cũng như khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không tham dự sự kiện của NATO sắp tới. Thêm vào đó, việc Tổng thống Lee tham dự Hội nghị lần này được đánh giá là sẽ không mang lại lợi ích thực tế, vì tình hình khu vực Trung Đông có thể sẽ trở thành nghị sự chính và những vấn đề thương mại mà Hàn Quốc đang đối mặt khó có thể được đưa ra thảo luận.Theo đó, Tổng thống Lee dự kiến tập trung đến các vấn đề liên quan đến tình hình khu vực Trung Đông, lập các đối sách để giảm thiểu sự bất an của các chủ thể kinh tế trong nước và quản lý tình hình một cách ổn định.Văn phòng Tổng thống cho biết đang thảo luận với NATO về phương án cử đại diện thay mặt Tổng thống Hàn Quốc tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần này. Seoul cũng đang xác minh lại thông tin về việc Tổng thống Trump đang chuẩn bị cuộc họp đặc biệt với lãnh đạo Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh NATO.Mặt khác, sau khi Mỹ tiến hành không kích vào Iran, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã mở cuộc họp rà soát tình hình an ninh và kinh tế khẩn cấp do Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac chủ trì. Tại đây, ông Wi đề nghị các ban ngành hữu quan tăng cường phối hợp và trao đổi chặt chẽ nhằm giảm thiểu tối đa tác động đến an ninh và kinh tế bán đảo Hàn Quốc.Chính phủ Hàn Quốc cũng liên tiếp tổ chức các cuộc họp khẩn cấp để rà soát tình hình. Bộ Ngoại giao đề nghị đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc đang lưu trú tại Iran do tình hình tại đây có thể leo thang nghiêm trọng hơn. Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, cùng Bộ Kế hoạch và tài chính thì lập các đội ứng phó khẩn cấp, bắt tay vào quản lý tình hình năng lượng, chuỗi cung ứng và thị trường tài chính.