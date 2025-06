Hàn Quốc tăng cường ứng phó trước diễn biến căng thẳng tại Iran

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trong tin nhắn gửi cho báo giới ngày 22/6 cho biết Chính phủ đang theo dõi những biến động liên quan tới vụ Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, và mong rằng căng thẳng tại khu vực Trung Đông sớm được giảm nhẹ. Seoul sẽ tiếp tục tham gia vào các nỗ lực của cộng đồng quốc tế để đạt được mục tiêu này.Quan chức trên nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc coi trọng việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran trên quan điểm không phổ biến vũ khí hạt nhân.Trong cùng ngày, Bộ Ngoại giao đã tổ chức cuộc họp rà soát tình hình chung với các cơ quan đại diện ngoại giao tại nước ngoài, để kiểm tra tình hình tại Iran và các đối sách đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc.Tính đến ngày 22/6, có khoảng 70 công dân Hàn Quốc đang lưu trú tại Iran và khoảng 460 người đang ở Israel. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kim Jin-a đề nghị các cơ quan liên quan đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công dân Hàn Quốc đang lưu trú tại Iran, do tình hình tại đây có thể xấu đi sau vụ tấn công của Mỹ. Bà Kim cũng chỉ thị cần thực hiện đầy đủ các đối sách đảm bảo an toàn cho các nhân viên cơ quan ngoại giao tại nước bản xứ.Chính phủ Hàn Quốc cho đến nay đã hỗ trợ sơ tán an toàn cho 56 công dân cùng gia đình (bao gồm 5 người mang quốc tịch Iran) từ Iran sang Turkmenistan. Chính phủ đã phái cử đội phản ứng nhanh đến Turkmenistan để hỗ trợ công tác sơ tán, cũng như cung cấp xe buýt, hỗ trợ thủ tục xuất nhập cảnh, hướng dẫn nơi lưu trú, đặt vé máy bay và hỗ trợ các công tác lãnh sự cần thiết khác.