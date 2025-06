Lao động phổ thông người nước ngoài tại Hàn Quốc giảm mạnh trong nửa đầu năm 2025

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 22/6 cho biết tính đến ngày 10/6 vừa qua, số lao động nước ngoài nhập cảnh bằng visa lao động phổ thông (E-9) đạt 28.520 người, giảm 20,9% so với 36.048 người trong cùng kỳ năm ngoái.Chương trình cấp phép tuyển dụng lao động nước ngoài là chế độ cho phép người lao động phổ thông nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Hàn Quốc. Mỗi năm, Chính phủ Hàn Quốc đều đặt ra hạn ngạch để cấp thị thực. Tính đến thời điểm hiện tại, số lao động người nước ngoài đã nhập cảnh vào Hàn Quốc chỉ đạt 21,9% so với tổng hạn ngạch 130.000 người của năm 2025, và đạt 29,1% so với hạn ngạch 98.000 người theo từng ngành nghề (không bao gồm lao động theo chế độ làm việc linh hoạt).Xét theo ngành nghề, số lao động nước ngoài nhập cảnh ở ngành chế tạo, lĩnh vực chiếm tỷ lệ lớn nhất của visa E-9, đã giảm đáng kể từ 28.887 người vào năm ngoái xuống còn 21.443 người trong năm nay, tức giảm 25,8%. Ngành thủy sản cũng giảm 21,7%, từ 2.808 người xuống 2.198 người. Ngành xây dựng giảm 33,1%, từ 767 xuống 513 người.Chỉ riêng ngành nông nghiệp, công nghiệp chăn nuôi và dịch vụ là có sự gia tăng về số lao động nước ngoài đã nhập cảnh. Cụ thể, ngành nông nghiệp, công nghiệp chăn nuôi tăng 19,3%, từ 3.379 lên 4.031 người; ngành dịch vụ tăng 27,5%, từ 207 lên 264 người. Tuy nhiên mức tăng này vẫn không đủ bù đắp mức giảm của các ngành khác.Số lao động nước ngoài theo chương trình cấp phép tuyển dụng đã từng giảm mạnh trong thời kỳ đại dịch COVID-19, sau đó tăng trở lại với 88.012 người vào năm 2022 và 100.148 người vào năm 2023. Đến năm 2024, con số này lại giảm xuống còn 78.025 người, chưa được một nửa so với tổng hạn ngạch là 165.000 người. Số lao động nước ngoài trong năm nay được dự đoán cũng sẽ ở mức tương tự.Một quan chức Bộ Tuyển dụng giải thích yếu tố kinh tế đã làm giảm nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài, và hạn ngạch chỉ là mức trần cho phép tiếp nhận nhân lực người nước ngoài. Chính vì vậy nên có thể có sự chệnh lệch so với số lao động nhập cảnh trên thực tế.