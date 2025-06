Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae Myung đạt hơn 59% trong tuần thứ hai nhậm chức

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter của Hàn Quốc ngày 23/6 công bố kết quả thăm dò tiến hành theo ủy thác của báo Kinh tế năng lượng từ ngày 16-20/6, với 2.514 nam nữ từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc.Kết quả cho thấy 59,3% số người được hỏi đánh giá Tổng thống Lee Jae Myung đang làm tốt công tác điều hành quốc gia trong tuần thứ hai kể từ khi nhậm chức; 33,5% cho rằng Tổng thống làm chưa tốt và 7,2% trả lời không rõ.Tỷ lệ đánh giá nhà lãnh đạo Hàn Quốc đang làm tốt công tác điều hành quốc gia tăng 0,7%, còn tỷ lệ đánh giá Tổng thống làm chưa tốt giảm 0,7% so với một tuần trước đó.Realmeter nhận định mức ủng hộ công tác điều hành quốc gia của ông Lee có xu hướng tăng nhờ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) và việc chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đã hồi phục về mốc 3.000 điểm trong những ngày đầu tuần thứ hai sau khi lên nắm quyền.Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ vào nửa cuối tuần thứ 2 có phần giảm nhẹ do những tranh cãi liên quan đến việc kiểm tra tư cách với ứng cử viên Thủ tướng Kim Min-seok và tình trạng thị trường bất động sản nóng lên.Xét theo khu vực, tỷ lệ ủng hộ ông Lee cao nhất ở khu vực thành phố Gwangju, hai tỉnh Bắc và Nam Jeolla; ngoài khu vực thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, tất cả các vùng còn lại đều ghi nhận tỷ lệ đánh giá tích cực trên 50%.Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống của tất cả các nhóm tuổi, ngoại trừ nhóm ở độ tuổi 20, đều quá bán.Về triển vọng điều hành quốc gia trong tương lai của Tổng thống Lee, 60,5% cử tri cho rằng "sẽ làm tốt", tăng 1,1% so với khảo sát trước đó. Ngược lại, 34,3% cho rằng "sẽ không làm tốt", giảm 0,6%. Tỷ lệ trả lời "không rõ" là 5,3%.Ngoài ra, theo kết quả khảo sát được thực hiện trong hai ngày 19-20/6 với 1.008 cử tri trên toàn quốc, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đạt tỷ lệ ủng hộ 48,4%, giảm 1,5% so với cuộc khảo sát trước đó. Tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập Sức mạnh quốc dân tăng 1% lên mức 31,4%, rút ngắn cách biệt giữa hai đảng từ 19,5% xuống còn 17%.Đảng Cải cách mới ghi nhận tỷ lệ ủng hộ 4,9%; đảng Đổi mới Tổ quốc đạt 2,9% và đảng Tiến bộ là 1,6%.