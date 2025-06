Tăng trưởng doanh thu doanh nghiệp Hàn Quốc quý I/2025 đạt 2,4%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 23/6 công bố kết quả phân tích hoạt động kinh doanh quý I/2025 của 3.940 doanh nghiệp trong số 23.137 công ty thuộc đối tượng phải kiểm toán. Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu, chỉ số thể hiện mức tăng trưởng của doanh nghiệp trong quý I năm nay, tăng 2,4%, thấp hơn mức tăng 3,5% của quý IV năm ngoái.Nguyên nhân là do tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chững lại, đặc biệt ở lĩnh vực chíp bán dẫn; và tỷ lệ tăng trưởng trong ngành cơ khí, điện, điện tử chỉ đạt 8%, giảm 5,7% so với quý trước.Ngoài ra, kết quả này còn chịu ảnh hưởng từ sự sụt giảm trong xuất khẩu kim loại cơ bản do chịu áp lực từ các sản phẩm giá rẻ của Trung Quốc, và sự suy giảm trong hoạt động xây dựng nhà ở của ngành xây dựng.Tỷ lệ tăng trưởng tài sản cũng giảm xuống còn 1,4%, thấp hơn so với mức 2,8% của quý IV/2024. Mặc dù tăng trưởng bị chững lại, nhưng khả năng sinh lời của các doanh nghiệp lại được cải thiện. Tỷ lệ lợi nhuận kinh doanh từ doanh thu đạt 6%, tăng 0,6% so với mức 5,4% của một năm trước.Xét theo từng ngành, lĩnh vực chế tạo ghi nhận xu hướng tăng, trong đó ngành cơ khí, điện, điện tử đạt 6,9% nhờ doanh số bán các sản phẩm giá trị cao như bộ nhớ băng thông cao (HBM), còn ngành thiết bị vận tải đạt 7% nhờ doanh thu tăng tập trung vào các loại tàu giá trị cao như tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).Tỷ lệ lợi nhuận ròng trước thuế từ doanh thu của doanh nghiệp đạt 7,7%, cao hơn mức 2,7% của quý trước và vượt mức 7,4% so với cùng kỳ năm 2024. Về mức độ ổn định, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 89,9% và tỷ lệ tổng nợ trên tổng tài sản là 25%, đều giảm so với quý trước đó.