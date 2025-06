Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo lập hệ thống đối phó khẩn cấp với tình hình Trung Đông

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 23/6 đã chủ trì cuộc họp đội ngũ cố vấn Văn phòng Tổng thống đầu tiên sau khi nhậm chức.Tổng thống nhấn mạnh tình hình tại Trung Đông đang hết sức nghiêm trọng, tất cả các ban ngành trong đó bao gồm cả Văn phòng Tổng thống phải thiết lập hệ thống ứng phó khẩn cấp. Trước tiên, các ban ngành hữu quan, trọng tâm là Văn phòng An ninh quốc gia, phải xây dựng đối sách đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực Trung Đông.Do bất ổn đang leo thang, tình hình kinh tế, thị trường ngoại hối, tài chính, vốn trong nước cũng đang bất ổn theo. Các ban ngành phải tìm kiếm và triển khai nhanh chóng những biện pháp cần thiết, quản lý để tránh trường hợp bất ổn lan rộng ra toàn bộ nền kinh tế.Bên cạnh đó, Tổng thống lo ngại giá dầu quốc tế tăng có thể thổi bùng lên bất ổn giá tiêu dùng trong nước, yêu cầu các ban ngành tìm kiếm các biện pháp phù hợp.Đặc biệt, liên quan tới dự thảo ngân sách bổ sung, Tổng thống cho biết Chính phủ dự kiến sẽ triển khai các biện pháp kích cầu nội địa. Mặc dù hiện tại Quốc hội đang thẩm định dự thảo ngân sách bổ sung do Chính phủ đệ trình, nhưng trong trường hợp cần thiết, cần lập thêm các phương án bổ sung để đối phó với tình hình Trung Đông; và các ban ngành cần tích cực hợp tác với Quốc hội để xây dựng phương án triển khai.