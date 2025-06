Tỷ lệ tuyển dụng thanh niên tại Hàn Quốc thuộc nhóm trung bình thấp khối OECD

Photo : YONHAP News

Hiệp hội các nhà kinh doanh Hàn Quốc (FKI) ngày 24/6 cho biết tỷ lệ tuyển dụng thanh niên tại Hàn Quốc năm 2023 là 45%, đứng thứ 27 trong 35 nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Tỷ lệ tuyển dụng phụ nữ và người cao tuổi lần lượt đạt 61,4% và 69,9%, xếp thứ 30 và thứ 15 trong số 38 quốc gia thuộc OECD.So với năm 2014, tỷ lệ tuyển dụng đã tăng 5,4% đối với thanh niên, 6,4% với phụ nữ và 4,2% với người cao tuổi. Tuy nhiên, không có nhóm nào đạt thứ hạng cao trong bảng xếp hạng các nước OECD.Mặc dù tỷ lệ tuyển dụng thanh niên tăng, nhưng số thanh niên có việc làm toàn thời gian phù hợp với mong muốn lại giảm, cho thấy chất lượng việc làm có sự đi xuống. Cụ thể, số thanh niên làm việc toàn thời gian đã giảm từ khoảng 1,2 triệu người vào năm 2014 xuống còn 800.000 người vào năm 2023, với tỷ lệ tăng trưởng bình quân năm giảm 4,4%, mức thấp nhất trong số các nước OECD.Ngược lại, số thanh niên làm việc bán thời gian như làm thêm lại tăng từ 380.000 người vào năm 2014 lên 560.000 người năm 2023, với mức tăng trưởng bình quân năm là 4,4%, đứng thứ 6 trong khối OECD.FKI phân tích do nền kinh tế trì trệ kéo dài, cùng các vấn đề như thị trường lao động kép, sự thay đổi trong cơ cấu công nghiệp đã khiến số lượng việc làm toàn thời gian mà thanh niên mong muốn giảm dần. Từ đó, ngày càng có nhiều thanh niên chuyển sang làm công việc bán thời gian.Ngoài ra, tỷ lệ tuyển dụng nữ giới trong 10 năm qua vẫn nằm ở vị trí thấp, khoảng thứ 30 hoặc thứ 31 trong 38 nước thành viên OECD. Tuy nhiên, trong số lao động nữ làm việc toàn thời gian, tỷ trọng người lao động có mức lương thấp, hoặc có thu nhập bằng hay thấp hơn hai phần ba mức lương trung vị tại Hàn Quốc, vẫn cao hơn mức trung bình của OECD.Tỷ trọng lao động nữ có mức lương thấp đã có sự cải thiện khi giảm từ 37,8% vào năm 2014, dẫn đầu khối OECD, xuống còn 24,5% năm 2023, đứng thứ 4. Dù vậy, Hàn Quốc vẫn thuộc nhóm 5 nước dẫn đầu OECD về số liệu này. Nguyên nhân là do lao động nữ chủ yếu làm các công việc có mức lương thấp như ngành ăn uống, kinh doanh lưu trú, dịch vụ và chăm sóc.Mặt khác, tỷ lệ tuyển dụng người cao tuổi tại Hàn Quốc đã tăng đều trong một thập kỷ qua. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn thấp hơn so với các nước OECD khác, khiến thứ hạng của Hàn Quốc giảm từ vị trí thứ 7 xuống thứ 15.Hiệp hội các nhà kinh doanh Hàn Quốc cho biết khi tình trạng bất ổn kinh tế toàn cầu kéo dài, các quốc gia chủ chốt như Singapore và Australia đã liên tiếp đưa ra các chính sách hỗ trợ việc làm cho thanh niên và người cao tuổi. Vì vậy, Hàn Quốc cũng cần có các chính sách đúng trọng tâm để khắc phục những điểm yếu về mặt cơ cấu của nhóm lao động yếu thế.