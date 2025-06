Chỉ số tâm lý tiêu dùng tại Hàn Quốc duy trì đà tăng ba tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 24/6 công bố kết quả khảo sát xu hướng người tiêu dùng tháng 6/2025. Trong đó, chỉ số tâm lý tiêu dùng đạt 108,7 điểm, tăng 6,9 điểm so với tháng trước, đánh dấu đà tăng ba tháng liên tiếp. Đây cũng là mức cao nhất kể từ mức 111,1 điểm vào tháng 6/2021.Chỉ số tâm lý tiêu dùng được tính dựa trên mức chuẩn 100 điểm của bình quân dài hạn. Nếu chỉ số này trên 100 điểm thì có nghĩa là tâm lý tiêu dùng lạc quan, còn thấp hơn 100 điểm cho thấy tâm lý tiêu dùng bi quan.BOK giải thích kết quả tích cực trên là nhờ việc bất ổn chính trị được giải tỏa sau cuộc bầu cử Tổng thống và việc Chính phủ lập dự thảo ngân sách bổ sung lần hai.Bên cạnh đó, chỉ số về triển vọng kinh tế trong tương lai tăng vọt 16 điểm lên 107 điểm, phản ánh kỳ vọng nền kinh tế của Hàn Quốc sẽ khả quan hơn trong thời gian tới.Chỉ số triển vọng giá nhà đạt 120 điểm, tăng 9 điểm so với tháng 5, mức cao nhất kể từ tháng 10/2021 (125 điểm). Nguyên nhân được cho là do giá giao dịch căn hộ chung cư tại thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi, thành phố Incheon và một số địa phương khác đã tăng trở lại.