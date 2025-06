Tổng thống Lee Jae Myung:

Photo : YONHAP News

Trước thềm kỷ niệm 75 năm nổ ra chiến tranh Triều Tiên (25/6/1950-25/6/2025), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong cuộc họp Nội các ngày 24/6 nhấn mạnh cần phải xem xét lại mức đãi ngộ và tìm cách bù đắp đầy đủ cho những người đã đặc biệt hy sinh để bảo vệ Hàn Quốc.Ông Lee khẳng định an ninh là vấn đề quan trọng để gìn giữ các giá trị của cộng đồng. Điều quan trọng hơn là giành chiến thắng mà không phải chiến đấu, và hình thức an ninh vững chắc nhất chính là xây dựng nền hòa bình. Nhiệm vụ của chính trị là mang lại hòa bình, nhưng khi xảy ra chiến tranh thì những người dân yếu thế lại luôn là người phải tham gia chiến đấu tại tiền tuyến. Vì lí do này, nhiều người trong xã hội Hàn Quốc vẫn còn cảm thấy bất công, cho rằng chỉ có người yếu thế mới phải hy sinh.Tổng thống Lee nhấn mạnh cần phải quan tâm kỹ lưỡng đến các nhóm yếu thế khi tình hình trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn. Bởi khủng hoảng luôn tồn tại và thường mang đến nỗi đau lớn cho người nghèo và người yếu thế.Ông Lee chỉ ra rằng an ninh giờ đây gắn liền trực tiếp với các vấn đề kinh tế, vì thế những khẩu hiệu chính trị như "hòa bình là kinh tế, hòa bình là cơm ăn" đã trở thành hiện thực.Việc xây dựng một cơ chế hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc và củng cố vững chắc nền an ninh là những nhiệm vụ quan trọng cần quan tâm.Nhà lãnh đạo Hàn Quốc bày tỏ hy vọng cuộc thảo luận về đối sách liên quan đến ổn định giá cả và đời sống dân sinh cùng ngày sẽ là cơ hội để quan tâm hơn đến các nhóm yếu thế, giúp họ không phải gánh chịu thêm nhiều thiệt hại.Ngoài ra, ông Lee còn kêu các công nhân viên chức phải nỗ lực hết mình, luôn ý thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình, vì kết quả sẽ tùy thuộc vào thái độ và cách làm việc của họ.Cuối cùng, Tổng thống gửi lời cảm ơn tới các thành viên Nội các vì đã tận tâm thực hiện nhiệm vụ trong thời điểm đầy biến động và hỗn loạn hiện nay.