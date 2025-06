Số hộ gia đình chuyển về nông thôn sinh sống tại Hàn Quốc năm 2024 tăng thêm 4%

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 24/6 công bố số liệu thông kê về số người chuyển về vùng nông thôn sinh sống và làm nông trong năm 2024. Theo đó, số hộ chuyển về sinh sống tại nông thôn trong năm ngoái là 318.658 hộ, tăng 4% so với năm 2023. Số thành viên trong các hộ gia đình này đạt 422.789 người, tăng 5,7%.Xét theo độ tuổi, nhóm người ở độ tuổi 30 chiếm tỷ trọng cao nhất với 23,4%, nhóm 20 tuổi trở xuống cũng chiếm 20%. Những khu vực có số người trở về nông thôn sinh sống nhiều nhất là thành phố Hwaseong (tỉnh Gyeonggi) với 27.116 người, tiếp đến là thành phố Asan (tỉnh Nam Chungcheong) với 19.085 người.Về nơi cư trú trước khi chuyển về sinh sống tại nông thôn, 42,7% đến từ khu vực thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon.Tuy nhiên, số hộ chuyển về nông thôn và tham gia làm nông nghiệp chỉ có 8.243 hộ, giảm 20% so với năm trước. Số thành viên trong các hộ gia đình này cũng giảm 21,7%, xuống còn 10.710 người. Trong đó, hộ gia đình một thành viên chiếm 78,7%, hộ gia đình hai thành viên là 15,3%.Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc giải thích việc số hộ chuyển về nông thôn và tham gia làm nông nghiệp liên tục giảm là do ngày càng có nhiều cơ hội trải nghiệm cuộc sống nông thôn mà không cần chuyển đổi địa chỉ cư trú.Về lý do chuyển về nông thôn sinh sống, 32% cho biết là vì nghề nghiệp, chiếm tỷ lệ cao nhất; tiếp đến là lý do nhà ở với 26,6% và gia đình là 24,2%.Xét theo độ tuổi của chủ hộ chuyển về nông thôn và tham gia làm nông nghiệp, nhóm người ở độ tuổi 50-60 chiếm tỷ lệ cao nhất, nhưng vẫn có sự suy giảm so với trước.Cụ thể, số người trên 50 tuổi chứng kiến mức giảm mạnh nhất là 26,5% so với năm trước. Số người ở độ tuổi 70 giảm 23,8%, và những người trong độ tuổi 40 và 60 giảm 18,9%. Trong khi đó, số người dưới 30 tuổi chỉ giảm 3,2%, khiến tỷ lệ người dưới 30 tuổi trong tổng số người chuyển về nông thôn và làm nông nghiệp tăng hai năm liên tiếp, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Bộ Nông lâm đánh giá kết quả này cho thấy hiệu quả của các chính sách hỗ trợ thanh niên làm nông nghiệp.