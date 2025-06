Giá dầu quốc tế giảm hơn 7% trước kỳ vọng xung đột tại Trung Đông hạ nhiệt

Photo : YONHAP News

Giá dầu quốc tế đang quay trở lại xu hướng ổn định trước kỳ vọng xung đột quân sự giữa Israel và Iran sẽ sớm được giải quyết.Giá hợp đồng tương lai dầu Brent ngày 23/6 (giờ địa phương) đã giảm hơn 7% so với phiên trước, chốt phiên ở mức 71,48 USD/thùng. Mở đầu phiên, giá dầu dao động mạnh và vượt mốc 80 USD/thùng, nhưng sau đó dần ổn định trở lại.Giá hợp đồng tương lai dầu thô Tây Texas cũng giảm hơn 5 USD so với phiên trước, kết phiên giao dịch ở mức 68,51 USD/thùng, gần về mức 65 USD/thùng trước vụ Israel tấn công Iran hôm 13/6.Mặc dù Iran đã tấn công trả đũa vào căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar nhưng chỉ ở mức độ hạn chế, làm giảm bớt lo ngại về xung đột lan rộng tại Trung Đông.Ngoài ra, tâm lý kỳ vọng Iran sẽ không phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu thô quốc tế trọng yếu, cũng đã phản ánh vào giá dầu.Thị trường chứng khoán Hàn Quốc cũng có phản ứng tích cực. Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/6 ở mức 3.103,64 diểm, tăng 89,17 điểm (2,96%) so với phiên trước. Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ đạt 800,93 điểm, tăng 161,4 điểm (2,06%). Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá hối đoái won-USD đóng cửa ở mức 1.460,2 won đổi 1 USD, tăng 24,1 won.