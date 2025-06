Số thanh niên chuyển đến sống tại Seoul ba năm liên tiếp vượt số thanh niên rời đi

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 25/6 công bố báo cáo “Thống kê thanh niên thành phố Seoul năm 2023”, phân tích toàn diện về các yếu tố như dân số, nhà ở, việc làm và sức khỏe của thanh niên từ 19-39 tuổi đang sinh sống trên địa bàn thủ đô, dựa trên 17 nguồn dữ liệu sẵn. Đây là lần đầu tiên chính quyền thành phố lập thông kê này.Kết quả cho thấy tính đến năm 2023, số thanh niên sống tại Seoul là khoảng 2,86 triệu người, chiếm 30,5% tổng dân số thành phố, giảm so với khoảng 3,18 triệu người vào năm 2016.Số thanh niên di cư thuần đến Seoul đạt 31.551 người năm 2022, 27.704 người năm 2023 và 15.420 người năm 2024. Mặc dù con số này giảm dần qua từng năm, nhưng vẫn cao hơn số thanh niên rời khỏi thành phố trong 3 năm liên tiếp.Trong năm 2023, khoảng 235.000 thanh niên đã rời khỏi Seoul. Lý do chủ yếu là vì gia đình với 34,9%, việc làm 28,5% và nhà ở là 20,8%. Ngược lại, khoảng 262.000 thanh niên từ các khu vực khác chuyển đến Seoul, chủ yếu vì công việc với 46,4%, gia đình 18,7% và học tập 15,3%.Tính đến năm 2022, số hộ gia đình thanh niên (do người từ 19-39 tuổi làm chủ hộ) đạt 1,2 triệu hộ, tăng 13,7% so với năm 2016, chiếm 29,3% trong tổng số 4,09 triệu hộ tại Seoul. Trong đó, 6 trên 10 hộ là hộ gia đình một thành viên.Tính đến năm 2023, số thanh niên tham gia hoạt động kinh tế tại Seoul là khoảng 2,08 triệu người, trong đó khoảng 1,98 triệu người đang có việc làm. Các số liệu này đã giảm trong giai đoạn đại dịch COVID-19, nhưng gần đây đang có xu hướng phục hồi về mức trước đại dịch.Về nơi làm việc, số thanh niên Seoul làm việc tại doanh nghiệp là 58%; trong đó tại các doanh nghiệp có quy mô trên 300 người là 39,9%, chiếm tỷ lệ nhiều nhất.