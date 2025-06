Tên lửa dẫn đường tầm xa đầu tiên do Hàn Quốc sản xuất tách khỏi máy bay thành công

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 25/6 cho biết tên lửa dẫn đường không đối đất tầm xa, loại vũ khí đang được phát triển lần đầu tiên tại Hàn Quốc, đã thành công tách khỏi máy bay trong cuộc phóng thử nghiệm tại Không đoàn huấn luyện bay số 3 thuộc Không quân vào ngày 23/6 vừa qua.Thử nghiệm bay tách an toàn là nhằm kiểm tra xem tên lửa dẫn đường khi tách khỏi máy bay có va chạm với kết cấu hoặc thiết bị gắn bên ngoài máy bay hay không, và phản ứng của máy bay khi tên lửa tách ra có gây ảnh hưởng đến hiệu suất nhiệm vụ hay không.Trong cuộc thử nghiệm này, tên lửa dùng để thử nghiệm đã được gắn lên máy bay chiến đấu FA-50. Máy bay này đã thực hiện 31 lần bay từ tháng 4 vừa qua để đánh giá độ an toàn, tải trọng và điều kiện môi trường, trước khi được sử dụng trong đợt thử nghiệm lần này.DAPA cho biết sẽ tiếp tục sử dụng máy bay FA-50 để tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm khác, và từ năm 2027 sẽ gắn tên lửa dẫn đường không đối đất tầm xa lên chiến đấu cơ KF-21 để tiến hành kiểm tra cuối cùng về năng lực tác chiến thực tế.Dự án phát triển tên lửa dẫn đường không đối đất tầm xa là dự án phát triển tên lửa bằng công nghệ nội địa Hàn Quốc, nhằm trang bị cho máy bay KF-21 vũ khí có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu trọng tâm ở hậu phương của địch từ khoảng cách xa trong giai đoạn đầu của cuộc chiến.Trong giai đoạn 1 của dự án, Hàn Quốc đã mua tên lửa Taurus của Đức để trang bị cho máy bay F-15K. Việc phát triển vũ khí này tại Hàn Quốc thuộc vào giai đoạn 2, với mục tiêu chế tạo ra tên lửa dẫn đường có hiệu suất tương đương hoặc vượt trội hơn so với tên lửa Taurus.Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng đã bắt đầu giai đoạn 2 vào năm 2018. Thông qua giai đoạn tìm kiếm và phát triển từ năm 2019-2021, Hàn Quốc đã xác nhận khả năng có thể áp dụng thiết kế máy bay tàng hình và công nghệ dẫn đường. Từ năm 2022, quá trình phát triển hệ thống chính thức đã được triển khai.DAPA nhấn mạnh việc tên lửa thành công tách khỏi máy bay trong cuộc thử nghiệm này là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển tên lửa dẫn đường không đối đất tầm xa, bày tỏ kỳ vọng rằng trong tương lai, việc xuất khẩu cả máy bay KF-21 kèm theo tên lửa có thể nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế của Hàn Quốc.