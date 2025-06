Ngân hàng trung ương Hàn Quốc lo ngại về sự phổ biến của đồng tiền ổn định

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 25/6 công bố "Báo cáo ổn định tài chính nửa đầu năm 2025", trong đó cảnh báo nếu trở nên phổ biến, đồng tiền ổn định (stablecoin) sẽ có thể trở thành yếu tố rủi ro tiềm tàng đối với hệ thống tài chính và toàn bộ nền kinh tế Hàn Quốc.Stablecoin là tài sản kỹ thuật số được thiết kế để theo sát giá trị của tài sản ổn định như đồng đô la Mỹ. Đây là lần đầu tiên BOK chính thức thể hiện quan điểm về stablecoin dưới hình thức một báo cáo.Trong báo cáo trên, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc nhận định nếu niềm tin vào sự ổn định giá trị và tài sản bảo chứng của stablecoin bị suy giảm thì sẽ có thể xảy ra hiện tượng “depegging” (giá trị đồng tiền ổn định bị tách khỏi tài sản tham chiếu) và yêu cầu rút tiền hàng loạt (coin run).BOK bày tỏ lo ngại rằng trong trường hợp đó, rủi ro có thể lan rộng đến toàn bộ hệ thống tài chính thông qua các cú sốc trên thị trường tiền tệ ngắn hạn và rủi ro thanh khoản ngân hàng.Đặc biệt, BOK phân tích rằng stablecoin dễ bị mất niềm tin thị trường hơn do không có biện pháp an toàn phòng ngừa hiện tượng "coin run" như bảo hiểm tiền gửi hay chức năng bên cho vay cuối cùng của ngân hàng trung ương.Ngoài ra, BOK cũng chỉ ra rằng cơ chế pháp lý và cơ sở hạ tầng liên quan đến chuỗi khối (blockchain) vẫn chưa hoàn thiện, do đó có thể xảy ra lỗi kỹ thuật hoặc nguy cơ bị lạm dụng vào các hành vi phạm tội, dẫn đến rủi ro trong hoạt động thanh toán và vận hành.Trong trường hợp stablecoin được sử dụng rộng rãi, khả năng cao sẽ xảy ra sự sụt giảm niềm tin vào tiền tệ truyền thống, khả năng tạo tín dụng (Credit Creation) của ngân hàng cũng suy yếu, kéo theo đó là hạn chế hiệu quả của chính sách tiền tệ.Tính đến cuối tháng 5, tổng vốn hóa thị trường toàn cầu của stablecoin đã tăng lên tới 230,9 tỷ USD. Gần đây, phạm vi sử dụng stablecoin đang được mở rộng, vượt ra ngoài thị trường tài sản ảo để tích hợp với các hệ thống thanh toán truyền thống.BOK khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi xu hướng thị trường và quy định về stablecoin trong, ngoài nước, tăng cường hợp tác với Chính phủ và các cơ quan tài chính nhằm thiết lập quy chế theo hướng vừa giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn tới chính sách an toàn vĩ mô và chính sách tiền tệ, vừa không cản trở đổi mới nền tảng tiền ổn định.