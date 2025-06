Số trẻ chào đời tại Hàn Quốc tháng 4/2025 tăng cao nhất trong 34 năm

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo “Xu hướng dân số tháng 4/2025” được Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 25/6, số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 4 vừa qua đạt 20.717 trẻ, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu 10 tháng tăng liên tiếp kể từ tháng 7/2024. Mức tăng 8,7% là mức tăng lớn nhất trong vòng 34 năm kể từ tháng 4/1991 (8,71%) (xét trong các tháng 4).Việc tỷ lệ sinh tăng cao được phân tích là bởi dân số ngoài 30 tuổi, độ tuổi sinh sản chính, tăng lên. Ngoài ra còn do ảnh hưởng tích cực từ số cặp vợ chồng kết hôn tăng sau đại dịch COVID-19 và sự thay đổi trong nhận thức về việc sinh con.Tổng tỷ suất sinh (TFR) (dự đoán số trẻ trung bình mà một người phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) tháng 4 năm nay đạt 0,79 trẻ, tăng 0,06 trẻ so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tiếp tục xu hướng tăng hiện nay, tổng tỷ suất sinh cả năm có thể vượt xa mức dự báo ban đầu là 0,65 trẻ. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình 1,5 trẻ của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).Số cặp vợ chồng kết hôn trong tháng 4 đạt 18.921 cặp, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái, xu hướng tăng 13 tháng liên tiếp.Mặt khác, số người tử vong trong tháng 4 là 28.785 người. Do số người tử vong nhiều hơn số trẻ chào đời, nên dân số Hàn Quốc vẫn giảm tự nhiên 8.068 người.