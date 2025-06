Hơn 60% người Hàn Quốc và người Nhật Bản đánh giá tích cực về quan hệ song phương

Photo : YONHAP News

Báo Yomiuri của Nhật Bản và báo Hankook Ilbo của Hàn Quốc ngày 25/6 đã đưa tin về kết quả của cuộc khảo sát dư luận Hàn-Nhật năm 2025, được thực hiện qua điện thoại từ ngày 13-15/6 với 1.000 người Hàn Quốc và 1.014 người Nhật Bản.Kết quả cho thấy có 66% người Hàn Quốc và 61% người Nhật Bản cho rằng hai nước nên tăng cường mối quan hệ hữu nghị dù còn tồn tại khác biệt trong nhận thức về vấn đề lịch sử. Trong khi đó, 33% người Hàn Quốc và 37% người Nhật Bản trả lời rằng Seoul và Tokyo khó có thể cải thiện quan hệ hữu nghị khi vẫn còn khác biệt trong nhận thức về lịch sử.Tỷ lệ người Hàn Quốc đánh giá quan hệ Hàn-Nhật hiện vẫn đang tốt đẹp là 55%, tăng 13% so với năm ngoái. Phía Nhật Bản cũng tăng nhẹ 2% lên 52%. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ người Hàn Quốc đánh giá tích cực về mối quan hệ giữa hai nước vượt mốc 50% kể từ khi cuộc khảo sát này lần đầu được thực hiện vào năm 1995.Số người Hàn Quốc cảm thấy thân thiện với quốc gia đối tác cũng tăng 8% lên 41%, còn người Nhật là 47%, gần như không thay đổi so với mức 48% vào năm 2024. Ở cả Hàn Quốc và Nhật Bản, những người trẻ tuổi có xu hướng cảm thấy thân thiện với quốc gia đối tác hơn so với các nhóm lớn tuổi.Báo Yomiuri nhận định mặc dù Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung đã ra mắt vào ngày 4/6 vừa qua, nhưng đường lối cải thiện quan hệ với Nhật Bản vốn được thúc đẩy dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol dường như vẫn đang được giữ nguyên.Có 36% người Hàn Quốc và 6% người Nhật Bản nhận định quan hệ hai nước sẽ cải thiện sau khi chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung ra mắt, cho thấy sự chênh lệch lớn. Ngoài ra, 33% người Hàn và 62% người Nhật cho rằng quan hệ song phương sẽ không thay đổi, 24% người dân ở cả hai nước dự đoán rằng quan hệ sẽ xấu đi.Liên quan đến việc liệu hai nước có xây dựng được quan hệ hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao hay không, 41% người Hàn Quốc và 47% người Nhật Bản đánh giá tích cực về vấn đề này. Mặt khác, 63% người Hàn Quốc và 71% người Nhật Bản nhận định cần tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước.