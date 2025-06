Photo : YONHAP News

Trong buổi hội thảo do Quỹ Báo chí Hàn Quốc (KPF) tổ chức tại Seoul vào ngày 24/6, Quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Joseph Yun đã đề cập đến những thách thức trong quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, bao gồm cả vấn đề thuế quan.Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang duy trì lập trường rằng các nước đồng minh cần đóng góp nhiều hơn trong lĩnh vực an ninh. Vì vậy, Mỹ hiện đang đặt ra tiêu chuẩn cho các nước đồng minh ở cả châu Âu và châu Á, bao gồm cả Hàn Quốc, với mức chi tiêu quân sự tương đương với 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).Đặc biệt, liên quan đến Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự (SMA) Hàn-Mỹ, được ký kết vào tháng 10 năm ngoái, ông Joseph Yun bày tỏ quan điểm hai nước cần thảo luận thêm về việc Hàn Quốc nên chia sẻ chi phí triển khai các tài sản chiến lược của Mỹ, bên cạnh các khoản chi đã được quy định như xây dựng quân sự, quân nhu và nhân công.Quyền Đại sứ Joseph Yun nhấn mạnh Mỹ muốn hiện đại hóa đồng minh và thảo luận về các thách thức chiến lược mới, trong đó có vấn đề Trung Quốc và cách duy trì sự hiện diện của tài sản quân sự Mỹ trong khu vực, cũng như trạng thái của lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Một trong những lý do Washington yêu cầu đồng minh chia sẻ chi phí quân sự công bằng hơn là do nước này đang phải đối mặt với nguồn thâm hụt ngân sách khổng lồ.Quan chức Mỹ còn nhận định không dễ để có thể đàm phán kết hợp giữa thuế quan và an ninh theo kiểu "một cửa", nhưng cũng bày tỏ hy vọng rằng sẽ có một khuôn khổ có thể bao quát nhiều khía cạnh. Liên quan đến vấn đề thuế quan, ông Joseph Yun khẳng định cần phải bỏ nhiều hàng rào phi thuế quan trong các lĩnh vực thế mạnh của Mỹ như kỹ thuật số và nông nghiệp.Quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc còn tiết lộ sẽ sớm có cuộc thảo luận về quá trình chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ đầu tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung.Mặt khác, ông Joseph Yun cho biết Tổng thống Trump vẫn coi việc chưa hoàn tất đàm phán với Bắc Triều Tiên trong nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên là một bài toán còn dang dở và muốn nối lại đối thoại với miền Bắc trong nhiệm kỳ thứ hai này. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chưa có dấu hiệu nào cho thấy muốn nối lại đối thoại với Washington.Quyền Đại sứ Joseph Yun cũng tái khẳng định lập trường của Mỹ rằng sẽ không công nhận Bắc Triều Tiên là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân hợp pháp, và mục tiêu cuối cùng vẫn là phi hạt nhân hóa miền Bắc.