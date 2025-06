Hàn Quốc và NATO nhất trí thành lập cơ chế tham vấn công nghiệp quốc phòng song phương

Photo : YONHAP News

Thay mặt Tổng thống Lee Jae Myung tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Hà Lan, Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac trong hai ngày 24-25/6 (giờ địa phương) đã lần lượt hội đàm với Phó Tổng thư ký NATO Radmila Sekerinska và Tổng thư ký NATO Mark Rutte, thảo luận về phương án tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.Chánh Văn phòng Wi đã chuyển bức thư của Tổng thống Lee tới ông Rutte, trong đó thể hiện quyết tâm của Chính phủ Hàn Quốc trong việc củng cố quan hệ đối tác với NATO, cũng như giải thích lý do nhà lãnh đạo Hàn Quốc không thể tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần này.Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thư ký Rutte đã đánh giá cao quyết tâm của Seoul trong việc phát triển quan hệ bền vững với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, đồng thời khẳng định NATO có cùng quan điểm với Hàn Quốc trong việc tăng cường quan hệ đối tác song phương.Chánh Văn phòng Wi bày tỏ mong muốn Hàn Quốc và NATO, những bên cùng chia sẻ giá trị về hòa bình và dân chủ, sẽ tích cực hợp tác để đối phó với các thách thức phức tạp trên toàn cầu. Quan chức này nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng là rất lớn. Hàn Quốc, với năng lực công nghiệp quốc phòng vượt trội, chính là đối tác thích hợp nhất có thể góp phần nâng cao năng lực phòng vệ và công nghiệp quốc phòng của NATO.Hai bên đã nhất trí thành lập cơ chế tham vấn công nghiệp quốc phòng cấp Vụ trưởng và tăng cường hợp tác thông qua việc Hàn Quốc tham gia các dự án có tầm nhìn cao của NATO trong tương lai.Mặt khác, vào chiều 25/6 (giờ địa phương), ông Wi đã tham dự sự kiện đặc biệt giữa NATO và các đối tác khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Sự kiện có sự góp mặt của Tổng thư ký Mark Rutte, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Richard Marles và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Iwaya Takeshi.Tại đây, Chánh Văn phòng Wi khẳng định Hàn Quốc, một quốc gia đã vượt qua khủng hoảng dân chủ, sẽ đảm nhận vai trò và trách nhiệm vì hòa bình và an ninh quốc tế. Seoul đang hướng tới trở thành cường quốc công nghiệp quốc phòng toàn cầu và sẽ đóng góp vào việc thúc đẩy tính ứng dụng và củng cố chuỗi cung ứng vật tư quốc phòng trọng tâm của NATO thông qua hợp tác chuẩn hóa.Sau sự kiện, Tổng thư ký Mark Rutte và các đối tác Ấn Độ-Thái Bình Dương đã ra tuyên bố chung, bao gồm cam kết tăng cường hợp tác và các phương án thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.