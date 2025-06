Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ, Nhật Bản tại NATO

Photo : YONHAP News

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Hà Lan, Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac ngày 25/6 (giờ địa phương) đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng kiêm Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Marco Rubio. Hai bên bày tỏ đồng thuận cần tổ chức sớm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi chặt chẽ về vấn đề này. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết quan chức hai nước đã thảo luận sâu rộng về các vấn đề nổi cộm và phương hướng tăng cường quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Cùng ngày, Chánh Văn phòng Wi đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Iwaya Takeshi. Hai bên đã trao đổi về phương án phát triển quan hệ Hàn-Nhật, nhất trí duy trì thảo luận chặt chẽ trong tương lai. Ngoài ra, quan chức hai nước cũng chia sẻ quan điểm về tình hình khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề Bắc Triều Tiên; nhất trí tăng cường hợp tác Hàn-Nhật và Hàn-Mỹ-Nhật để đối phó với các khủng hoảng địa chính trị đa dạng.Trước đó, trong ngày 24/6 (giờ địa phương), ông Wi đã có cuộc gặp với Cố vấn ngoại giao và quốc phòng thuộc Văn phòng Thủ tướng Hà Lan Maarten Boef. Chánh Văn phòng Wi mong phía Hà Lan thông cảm vì Tổng thống Lee Jae Myung không thể tham dự hội nghị NATO lần này. Hai bên đã trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, đồng tình về việc phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, trọng tâm là các lĩnh vực chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng.Trong ngày 25/6, ông Wi đã hội đàm với Cố vấn an ninh quốc gia Séc Tomas Pojar, trao đổi phương án hợp tác thực chất. Hai bên đánh giá cao việc ký kết hợp đồng nhà máy điện hạt nhân Dukovany ngày 4/6 vừa qua; nhất trí mở rộng hợp tác chiến lược sang các lĩnh vực công nghiệp tiên tiến, hạ tầng, năng lượng, quốc phòng.Trước đó, cân nhắc tới tình hình trong và ngoài nước, trong đó có tình hình khu vực Trung Đông, Tổng thống Lee Jae Myung đã quyết định không tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO, và cử Chánh Văn phòng Wi tham dự thay.