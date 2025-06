Số ca mắc các bệnh truyền nhiễm tại Hàn Quốc gia tăng trong năm 2024

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 26/6 đã công bố báo cáo thường niên về tình hình khai báo bệnh truyền nhiễm năm 2024. Trong đó, số bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm thuộc diện phải giám sát toàn diện (từ cấp độ 1 đến 3) trong năm ngoái là 171.376 người, tương đương 334 ca trên 100.000 người, giảm mạnh so với 5.626.627 người của một năm trước, tức 10.951 ca trên 100.000 người.Tuy nhiên, nếu loại trừ các ca mắc COVID-19 và bệnh giang mai, lần lượt được quy định thành bệnh truyền nhiễm cấp độ 4 và cấp độ 3 trong năm 2023-2024, thì số bệnh nhân được báo cáo trong năm 2024 là 168.586 ca, tương đương 329 người trên 100.000 người, tăng khoảng 60.000 ca (54,5%) so với 109.087 ca của năm 2023.Đặc biệt, số bệnh nhân mắc bệnh ho gà đã tăng gấp 164,5 lần, từ 292 người vào năm 2023 lên hơn 48.000 người trong năm ngoái. Đây là một loại bệnh hô hấp cấp tính, có triệu chứng đặc trưng là các cơn ho dữ dội và chủ yếu lây truyền qua các giọt bắn khi người bệnh ho hoặc hắt hơi, tương tự như COVID-19.KDCA phân tích các bệnh về hô hấp, từng được kiểm soát bằng hệ thống phòng dịch trong thời kỳ COVID-19, đã gia tăng trở lại sau khi Hàn Quốc chính thức dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch như giãn cách xã hội.Số bệnh nhân mắc bệnh ban đỏ tăng từ 815 ca vào năm 2023 lên 6.642 ca vào năm ngoái. Số người mắc thủy đậu tăng từ 26.964 ca lên 31.892 ca.Số ca tử vong do các bệnh truyền nhiễm nằm trong quy định của pháp luật (ngoại trừ lao phổi) trong năm 2024 là 1.238 người, tăng 18,2% so với năm trước đó.Cơ quan này nhấn mạnh rằng việc báo cáo bệnh truyền nhiễm, được thực hiện trước tiên tại các cơ sở y tế, đóng vai trò trọng tâm nhất trong hệ thống giám sát dịch bệnh, góp phần phát hiện sớm sự lây lan và ngăn chặn bùng phát trong cộng đồng, từ đó giảm thiểu quy mô thiệt hại.