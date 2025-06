Việt Nam kỳ vọng đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ trong hai tuần tới

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) và tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) của Hong Kong ngày 26/6 đưa tin Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính một ngày trước đã có bài phát biểu tại hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) diễn ra tại Thiên Tân, Trung Quốc. Lãnh đạo Việt Nam bày tỏ hy vọng quá trình đàm phán thuế quan với Mỹ sẽ có kết quả trong hai tuần tới.Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng sẽ đạt được kết quả tích cực trong cuộc đàm phán với Washington, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng Mỹ, Việt Nam và các quốc gia trên toàn thế giới.Trước câu hỏi liệu chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump có đẩy Việt Nam xích lại gần Trung Quốc hơn hay không, Thủ tướng trả lời mọi quốc gia đều có chính sách độc lập và sẽ đưa ra quyết định phù hợp nhất với lợi ích quốc gia của mình. Ông nhấn mạnh rằng các quốc gia có thể lựa chọn giải pháp tốt nhất, không vì vấn đề này mà để ảnh hưởng tới vấn đề khác, không vì giành sự ủng hộ của bên này mà mất đi lòng tin của bên khác.Chính phủ việt Nam đang nỗ lực đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng và sản xuất, chuẩn bị cho những tình huống xấu. Thủ tướng đánh giá Việt Nam đang làm tốt việc giữ thế cân bằng trong quan hệ giữa các đối tác khác nhau.Hiện tại, Việt Nam đang đẩy nhanh các cuộc đàm phán thương mại sau vòng đàm phán thứ ba với Mỹ gần đây. Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer vào tuần trước.Ngoài ra, Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm được cho là sẽ thăm Mỹ trong thời gian còn lại và hội đàm với Tổng thống Trump nhằm hoàn tất quá trình đàm phán.Tuy nhiên, Mỹ đang yêu cầu Việt Nam phải ngăn chặn hành vi hàng hóa Trung Quốc giả mạo hàng hóa Việt Nam để xuất khẩu gián tiếp sang Mỹ, đồng thời giảm sử dụng linh kiện và công nghệ Trung Quốc trong các sản phẩm xuất khẩu, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT), nhằm giảm sự phụ thuộc kinh tế vào Bắc Kinh.Theo Chính phủ Việt Nam, trong tháng trước, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ đạt 13,8 tỷ USD và thặng dư thương mại đạt 12,2 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân được cho là do các doanh nghiệp đã đẩy mạnh xuất khẩu sang Mỹ trước khi thời hạn miễn thuế quan đối ứng 90 ngày kết thúc.