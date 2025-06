Hàn Quốc phê chuẩn tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân Kori 1

Photo : KBS News

Nhà máy điện hạt nhân thương mại đầu tiên của Hàn Quốc “Kori số 1” tại huyện Gijang, thành phố Busan sẽ chính thức đi vào dĩ vãng. Ủy ban An toàn năng lượng nguyên tử Hàn Quốc ngày 26/6 đã nhóm họp và thông qua phương án tháo dỡ nhà máy này.Nhà máy Kori số 1 đã dừng hoạt động hoàn toàn vào năm 2017. Như vậy, sau 47 năm đi vào hoạt động thương mại, nhà máy này chính thức bị quyết định dừng hoạt động vĩnh viễn.Toàn bộ quy trình tháo dỡ sẽ do Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) thực hiện sau khi được Ủy ban An toàn năng lượng nguyên tử phê duyệt và kiểm tra. Quá trình tháo dỡ dự kiến kéo dài đến năm 2037, với tổng chi phí lên đến khoảng 1.070 tỷ won (789,71 triệu USD).Việc tháo dỡ sẽ bắt đầu từ các khu vực có mức ô nhiễm phóng xạ thấp, sau đó là quá trình chuyển nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng ra ngoài và tiến hành các công đoạn làm sạch phóng xạ, riêng quá trình này đã cần ít nhất 12 năm.Khi việc làm sạch đất hoàn tất và mức phơi nhiễm phóng xạ hàng năm được xác nhận là dưới 0,1 millisievert (mSv), quá trình tháo dỡ sẽ chính thức kết thúc. Khu đất sau khi được phục hồi dự kiến sẽ được sử dụng cho mục đích công nghiệp.Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc thực hiện tháo dỡ một nhà máy điện hạt nhân. Trên thế giới, mới chỉ có 4 quốc gia, trong đó có Mỹ và Đức, từng tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân. Hiện nay, trong số 214 nhà máy điện hạt nhân đã dừng hoạt động vĩnh viễn trên toàn thế giới, chỉ khoảng 11% được tháo dỡ hoàn toàn.Giới doanh nghiệp điện hạt nhân kỳ vọng việc tháo dỡ nhà máy Kori số 1 sẽ mở ra cơ hội để Hàn Quốc tiến sâu hơn vào thị trường tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân toàn cầu, trị giá lên đến 500.000 tỷ won (369 tỷ USD).