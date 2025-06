Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết kỷ niệm ngày bùng nổ chiến tranh Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Thượng viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết nhân kỷ niệm 75 năm ngày bùng nổ chiến tranh Triều Tiên (25/6/1950-25/6/2025), trong đó khẳng định Hàn Quốc là một “trục quan trọng” trong việc duy trì hòa bình tại khu vực Đông Bắc Á và Ấn Độ-Thái Bình Dương.Văn phòng Thượng nghị sĩ Jon Ossoff (đảng Dân chủ), một trong những nghị sĩ thân Hàn tại Quốc hội Mỹ, trong thông cáo báo chí ngày 26/6 (giờ địa phương) cho biết ông đã góp phần thông qua nghị quyết này.Nghị quyết bao gồm 6 điều khoản, trong đó điều đầu tiên nêu rõ Thượng viện Mỹ tưởng nhớ lòng dũng cảm, sự hy sinh và cống hiến của quân đội Mỹ cùng các đồng minh đã chiến đấu để bảo vệ người dân Hàn Quốc khỏi sự xâm lược của đảng cộng sản Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Liên Xô.Tiếp đó, nghị quyết nhấn mạnh Thượng viện Mỹ coi Hàn Quốc là đồng minh chủ chốt, là trụ cột trong việc duy trì hòa bình, an ninh, thương mại và các giá trị dân chủ tại Đông Bắc Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nghị quyết đồng thời công nhận chiến tranh Triều Tiên là di sản lâu dài trong việc định hình chính sách phòng vệ và quan hệ đồng minh của Mỹ tại khu vực này.Thượng viện cũng đặc biệt tái khẳng định cam kết của Washington trong việc duy trì lực lượng quân sự mạnh mẽ, hiện đại và luôn trong trạng thái sẵn sàng nhằm răn đe các hành động xâm lược và bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Hàn Quốc.Nghị quyết kêu gọi tiếp tục đầu tư vào huấn luyện, trang bị và hỗ trợ cho quân nhân Mỹ để duy trì năng lực sẵn sàng chiến đấu trong mọi lĩnh vực, từ đất liền, trên biển, trên không, ra ngoài vũ trụ và cả không gian mạng.Cuối cùng, Thượng viện Mỹ kêu gọi người dân nước này không nên xem chiến tranh Triều Tiên là “cuộc chiến bị lãng quên”, mà hãy ghi nhớ đây là một “cuộc chiến cao cả”, tượng trưng cho tinh thần quả cảm, sự hy sinh và nghị lực kiên cường của quân đội Mỹ trong việc bảo vệ tự do cho hàng triệu con người.