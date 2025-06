Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi Bắc Triều Tiên thông báo trước về việc xả lũ

Photo : YONHAP News

Phó phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chang Yoon-jeong trong buổi họp báo ngày 27/6 cho biết Hàn Quốc kêu gọi Bắc Triều Tiên thông báo trước khi xả lũ đập, trên tinh thần nhân đạo nhằm phòng ngừa thiệt hại do lũ lụt tại khu vực biên giới liên Triều vào mùa mưa.Bà Chang nhấn mạnh ứng phó chung với thiên tai là vấn đề mang tính nhân đạo. Hai miền Nam-Bắc đã nhiều lần đạt được thỏa thuận về việc hợp tác ngăn ngừa thiệt hại do lũ lụt tại khu vực sông Imjin.Quan chức này cũng khẳng định Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung coi việc bảo vệ tính mạng và an toàn của người dân là nghĩa vụ quan trọng nhất của quốc gia. Việc Bắc Triều Tiên thông báo trước khi xả đập là vấn đề có liên quan trực tiếp đến sự an toàn và tính mạng của người dân sống tại khu vực biên giới giữa hai nước.Phó phát ngôn viên Chang khẳng định Hàn Quốc sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, chuẩn bị đầy đủ để đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực biên giới liên Triều.Từ tháng 4/2023, Bình Nhưỡng đã đơn phương cắt đứt kênh liên lạc liên Triều và không phản hồi lại các cuộc gọi từ phía Seoul. Vì vậy, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã gửi thông điệp tới miền Bắc thông qua buổi họp báo. Tuy nhiên, Chính phủ Seoul lần này đã không đề cập đến việc Bình Nhưỡng gần đây xả đập chứa nước mà không thông báo trước.Bộ Môi trường Hàn Quốc ngày 25/6 cho biết mực nước tại cầu Pilseung trên sông Imjin phía miền Nam đã dâng cao 1m, mức phải sơ tán người dân. Nguyên nhân được cho là do Bắc Triều Tiên đã xả lũ từ đập Hwanggang.Dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông qua họp báo từng bày tỏ lấy làm tiếc khi miền Bắc xả lũ từ đập Hwanggang mà không báo trước, kêu gọi nước này thông báo trước khi thực hiện. Khi Bắc Triều Tiên xả lũ từ đập Hwanggang ở thượng nguồn sông Imjin nước này, thì mực nước tại đập Gunnam và cầu Pilseung ở huyện Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.Bắc Triều Tiên từng mở cửa xả đập Hwanggang mà không báo trước vào tháng 9/2009, khiến 6 người dân tại huyện Yeoncheon thiệt mạng và mất tích. Sau sự cố đó, vào tháng 10 cùng năm, hai miền Nam-Bắc đã đạt được thỏa thuận rằng Bắc Triều Tiên sẽ thông báo trước khi tiến hành xả lũ. Tuy nhiên, nước này chỉ thực hiện đúng thỏa thuận hai lần trong năm 2010 và một lần năm 2013, sau đó liên tục không thông báo mỗi khi xả lũ.