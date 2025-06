Trung Quốc tiếp nhận 3.500 lao động Bắc Triều Tiên trong năm nay

Photo : YONHAP News

Báo Yomiuri của Nhật Bản ngày 27/6 đưa tin Trung Quốc đã tiếp nhận hàng nghìn lao động Bắc Triều Tiên trong năm nay.Theo một nguồn thạo tin về quan hệ Trung-Triều, đến tháng 3 năm nay, khoảng 3.000 lao động miền Bắc đã đến thành phố Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm; và vào tháng trước, khoảng 500 người nữa đã đến thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh. Phần lớn trong số này là phụ nữ trẻ, được cử đến làm việc tại các nhà máy may mặc hoặc nhà máy chế biến thủy sản địa phương.Tờ báo Nhật Bản nhận định việc Trung Quốc tiếp nhận lao động miền Bắc là vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Động thái này của Bắc Kinh cho thấy có thể Chính phủ Trung Quốc đang tìm cách tái thiết quan hệ với Bình Nhưỡng thông qua việc tiếp nhận nguồn lao động giá rẻ từ miền Bắc.Được biết, không chỉ ở khu vực Đông Bắc mà các địa phương khác của Trung Quốc cũng đang tiến hành thảo luận về việc tiếp nhận lao động Bắc Triều Tiên.Liên quan đến vấn đề này, một nguồn tin cho biết không thể có chuyện chính quyền địa phương Trung Quốc tự ý tiếp nhận lao động miền Bắc.Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên, cấm các nước thành viên cấp phép lao động cho công dân miền Bắc và phải hồi hương những lao động hiện có, nhằm ngăn chặn nguồn thu ngoại tệ của Bình Nhưỡng.Được biết sau khi Bắc Triều Tiên dỡ bỏ phong tỏa biên giới do COVID-19, phía Trung Quốc đã nhiều lần đề nghị miền Bắc nối lại việc cử lao động.Tờ báo nhận định việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tích cực thể hiện ý định đối thoại với Chủ tịch Kim Jong-un, và việc Bắc Triều Tiên xích lại gần Nga đã thúc đẩy Trung Quốc cũng chủ động cải thiện quan hệ với miền Bắc.