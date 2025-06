Photo : YONHAP News

Theo danh sách “100 phim điện ảnh hay nhất thế kỷ XXI” do tờ Thời báo New York (NYT) của Mỹ công bố vào ngày 26/6 (giờ địa phương), phim "Ký sinh trùng" (Parasite) (2019) của đạo diễn Bong Joon-ho đứng đầu, được đánh giá là bộ phim hay nhất thời đại.Tờ báo Mỹ giới thiệu "Ký sinh trùng" là câu chuyện về người có tất cả và kẻ không có gì, đồng thời chứa đựng lời phê phán dữ dội về sự tàn phá của chủ nghĩa tân tự do. Xuyên suốt tác phẩm là sự chuyển đổi linh hoạt giữa chất hài hước đa dạng và lối châm biếm xã hội sâu cay.Bộ phim "Ký sinh trùng" đã giành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) năm 2019 và càn quét hàng loạt tượng vàng Oscar trong năm tiếp theo, trong đó có hạng mục "Phim hay nhất" và "Đạo diễn xuất sắc nhất".Ngoài tác phẩm này, bộ phim "Oldboy" (2005) của đạo diễn Park Chan-wook xếp thứ 43, trong khi "Hồi ức kẻ sát nhân" (Memories of Murder) (2003) của đạo diễn Bong Joon-ho đứng ở vị trí thứ 99. Bộ phim "Tiền kiếp" (Past Lives) (2023), một tác phẩm tự truyện của đạo diễn gốc Hàn mang quốc tịch Canada Celine Song cũng góp mặt ở vị trí thứ 86.Bảng xếp hạng này được tổng hợp dựa trên kết quả khảo sát ý kiến của 500 nhân vật là đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất và người yêu điện ảnh có tầm ảnh hưởng toàn cầu, xếp hạng các bộ phim phát hành sau ngày 1/1/2000.NYT lý giải lý do thực hiện bảng xếp hạng lần này là bởi cách thưởng thức và suy nghĩ về điện ảnh đã có những thay đổi ngoạn mục trong vòng 25 năm trở lại đây, với sự phổ biến của các dịch vụ phát trực tuyến và những sê-ri bom tấn siêu anh hùng. Sự thay đổi này dấy lên câu hỏi đâu là những tác phẩm có thể vượt qua thử thách của thời gian trong thời kỳ đầy biến động vừa qua.Về bộ phim "Oldboy", NYT mô tả cảnh nhân vật do Choi Min-sik thủ vai, tay vung búa, bê bết máu bước qua hành lang, một phân đoạn nổi tiếng trong phim, là biểu tượng cho tính bạo lực đầy kịch tính của một bộ phim giật gân, xoắn não, đẩy cảm xúc của người xem lên cao trào. Tờ báo đánh giá đây là một bộ phim khiến khán giả bất an và khiêu khích cho đến tận những phân cảnh cuối cùng.Đối với phim "Hồi ức kẻ sát nhân", NYT nhận định ngay từ cảnh mở đầu, người xem có thể nhận thấy thể loại phim cảnh sát kiểu Hàn Quốc không hề bị ràng buộc bởi khuôn mẫu Hollywood. Đạo diễn Bong Joon-ho mang một quan điểm rõ ràng về giới hạn của con người khi đối mặt với cái ác khôn lường, và ông khám phá điều đó bằng phong cách đặc trưng của mình, đó là kết hợp sự hài hước bất ngờ với sự kịch tính sắc sảo.Về bộ phim "Tiền kiếp", tờ báo đánh giá câu chuyện của đạo diễn Celine Song diễn ra giữa New York và Seoul là một sự chiêm nghiệm tuyệt vời về thời gian, tình yêu, định mệnh và sự tái tạo; khẳng định cảnh kết phim sẽ khiến trái tim người xem tan vỡ.