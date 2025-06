Quy mô tuyển dụng lao động tại Hàn Quốc thu hẹp trong nửa cuối năm 2025

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 26/6 công bố kết quả khảo sát "Tình hình lao động tại các doanh nghiệp theo từng ngành nghề nửa đầu năm 2025".Kết quả cho thấy tính đến ngày 1/4, nguồn nhân lực bị thiếu hụt là 469.000 người, giảm 10%, tương đương 52.000 người so với một năm trước. Số lượng nhân lực tuyển dụng theo kế hoạch trong quý II và III năm nay đạt khoảng 470.000 người, giảm 9,7%, tương đương 51.000 người, so với cùng kỳ năm ngoái.Nguồn nhân lực bị thiếu hụt được hiểu là số lượng lao động cần thêm so với mức hiện tại để duy trì hoạt động kinh doanh bình thường, vận hành thiết bị sản xuất và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, bất kể doanh nghiệp có kế hoạch tuyển dụng hay không.Nhiều ngành đã ghi nhận mức thiếu hụt nguồn nhân lực và có nhu cầu tuyển dụng cao. Cụ thể, ngành chế tạo thiếu 97.000 người và có kế hoạch tuyển 95.000 người. Ngành y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội thiếu 60.000 người lao động, có kế hoạch tuyển 61.000 người. Tiếp đến là ngành bán buôn bán lẻ thiếu 57.000 người, có kế hoạch tuyển 54.000 nhân viên. Còn số nguồn lực thiếu hụt và nhu cầu tuyển thêm nhân viên trong ngành kinh doanh lưu trú và quán ăn đều là 47.000 người.Xét theo ngành nghề, lĩnh vực quản lý, hành chính, văn phòng thiếu 65.000 nhân viên và có kế hoạch tuyển 64.000 người. Sau đó là kinh doanh và bán hàng, thiếu 51.000 người, cần tuyển thêm 50.000 lao động. Công việc trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống ghi nhận mức thiếu hụt nhân lực và nhu cầu tuyển thêm đều là 46.000 người. Hai chỉ số này trong lĩnh vực lái xe và vận tải lần lượt đạt 38.000 nhân lực và 39.000 người.Trong quý I/2025, tổng số vị trí tuyển dụng là 1.402.000 người và số lao động được tuyển là 1.294.000 người, lần lượt giảm 21.000 người và 9.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ vị trí chưa tuyển đủ là 7,7%, giảm 0,7% so với năm ngoái.Liên quan đến lý do chưa tuyển đủ nhân sự, 25,6% doanh nghiệp cho biết không có ứng cử viên đáp ứng đủ kinh nghiệm yêu cầu. 20,6% công ty cho rằng điều kiện làm việc như mức lương không phù hợp với kỳ vọng của người tìm việc.Bộ Tuyển dụng nhận định kết quả khảo sát lần này đã phản ánh phần nào tác động từ vụ thiết quân luật vào tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, khảo sát này mới được thực hiện tính đến tháng 4, nên chưa phản ánh được tình hình sau khi Chính phủ mới của Hàn Quốc ra mắt. Cơ quan này dự đoán tình hình tuyển dụng tại Hàn Quốc trong tương lai có thể sẽ có những cải thiện.