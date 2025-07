Fitch hạ dự báo tăng trưởng GDP Hàn Quốc năm 2025 xuống còn 0,9%

Photo : YONHAP News

Tổ chức đánh giá tín nhiệm quốc tế Fitch ngày 27/6 công bố báo cáo "Triển vọng kinh tế thế giới tháng 6/2025", trong đó dự báo tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong năm nay là 0,9%, giảm 0,1% so với dự báo đưa ra vào tháng 4 vừa qua.Nguyên nhân là do dữ liệu trong quý I/2025 cho thấy nền kinh tế không có sự tiến triển, làm giảm kỳ vọng cải thiện của thương mại toàn cầu.Tuy nhiên, Fitch đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2026 lên 1,8%, tăng 0,4% so với mức 1,4% trước đó. Cơ quan này giải thích việc nới lỏng chính sách tài khóa và tiền tệ sẽ thúc đẩy nhu cầu trong nước.Nền kinh tế Hàn Quốc dự kiến sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ tương tự cho đến năm 2027, nhưng vẫn còn có các rủi ro chính liên quan đến ảnh hưởng của hàng rào thương mại đối với xuất khẩu sang Mỹ, chiếm khoảng một phần năm tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hàn Quốc.Ngoài ra, cơ quan này còn dự đoán Ngân hàng trung ương Hàn Quốc sẽ giảm lãi suất thêm hai lần nữa trong năm nay, đưa lãi suất cơ bản xuống còn 2%. Dù vậy, mức này vẫn cao hơn mức được dự báo trước đó là 1,75%.Về tỷ giá hối đoái, Fitch dự báo tỷ giá won-USD sẽ đạt 1.400 won đổi 1 USD vào cuối năm 2025.