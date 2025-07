Tiêu thụ nội địa Hàn Quốc vẫn đình trệ sau gói ngân sách bổ sung đợt một

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo “Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 5/2025 ” do Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 30/6, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng trước đạt 112,5 điểm (so với điểm chuẩn 100 điểm năm 2020), giảm 1,1% so với tháng 4.Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 1 năm nay (-1,6%) và là tháng thứ hai liên tiếp ghi nhận mức âm sau mức giảm -0,8% hồi tháng 4. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số này giảm 0,8%, quay lại xu hướng giảm sau 4 tháng kể từ tháng 1 (-3,8%).Đặc biệt, lĩnh vực gia công kim loại giảm mạnh 6,9% do ngành ô tô và xây dựng đều đình trệ. Sản xuất ô tô tiếp tục giảm tháng thứ hai liên tiếp (-2%) do tác động của chính sách thuế quan của Mỹ và việc các doanh nghiệp ô tô điều chỉnh công suất nhà máy tại Mỹ.Các chỉ số tiêu dùng cũng tiếp tục ảm đạm. Sản xuất ngành dịch vụ giảm 0,1% so với tháng trước, tháng giảm thứ hai liên tiếp. Mặc dù ngành tài chính và bảo hiểm tăng 2,8%, nhưng công nghệ thông tin giảm 3,6%, vận tải và kho bãi giảm 2,4%.Doanh số bán lẻ giữ nguyên so với tháng 4, trong đó doanh số hàng hóa lâu bền tăng 1,2%, hàng hóa ít bền tăng 0,7%, hàng hóa không bền như mỹ phẩm lại giảm 0,7%. Chỉ số này từng sụt giảm liên tiếp trong tháng 3 và tháng 4, lần này vẫn giậm chân tại chỗ dù gói ngân sách bổ sung đợt một năm 2025 đã được giải ngân. Đầu tư thiết bị giảm 4,7%, ghi nhận ba tháng liên tiếp sụt giảm kể từ tháng 3 (-0,5%). Chính phủ giải thích cần thêm thời gian để gói ngân sách bổ sung đợt một phát huy hiệu quả rõ rệt trong thực tế.Bên cạnh đó, lĩnh vực xây dựng giảm 3,9% so với tháng trước, tháng giảm thứ ba liên tiếp, do khối lượng thi công ở lĩnh vực kiến trúc và dân dụng đều giảm.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế giảm 0,4 điểm so với tháng 4. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần cũng giảm 0,1 điểm.