Nhóm công tố viên đặc biệt triệu tập điều tra cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Trong vòng 15 tiếng từ lúc 10 giờ sáng ngày 28/6 tới rạng sáng ngày 29/6, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tới trình diện điều tra tại Viện Kiểm sát cấp cao Seoul với tư cách bị can. Đây là lần trình diện đầu tiên của ông Yoon theo yêu cầu triệu tập của Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật.Tuy nhiên, ông Yoon đã từ chối điều tra vì quan chức cảnh sát phụ trách thẩm vấn ông là người đã bị tố giác với cáo buộc bắt giữ trái phép, nên trên thực tế cuộc điều tra đã kết thúc sau khoảng 5 tiếng.Nhóm công tố viên đặc biệt đã gửi thông báo triệu tập điều tra lần hai, yêu cầu ông Yoon trình diện vào lúc 9 giờ sáng ngày 30/6. Song cựu Tổng thống đã đề nghị dời lịch triệu tập sang ngày 3/7 với lý do sức khỏe và để đảm bảo quyền phòng vệ trong quá trình xét xử. Sau đó, Viện Kiểm sát đã quyết định gửi lại thông báo triệu tập lần hai vào 9 giờ sáng ngày 1/7, cảnh báo sẽ có biện pháp theo Luật tố tụng hình sự nếu ông Yoon không chịu trình diện mà không có lý do chính đáng.