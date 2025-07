Thủ đô Seoul trải qua đêm nhiệt đới đầu tiên trong năm 2025

Photo : YONHAP News

Trong đêm ngày 29/6, thủ đô Seoul đã ghi nhận đêm nhiệt đới đầu tiên trong năm nay. Hiện tượng đêm nhiệt đới xảy ra khi nhiệt độ vào ban đêm (từ 6 giờ 1 phút tối tới 9 giờ sáng ngày hôm sau) vượt ngưỡng 25 độ C.Nhiều khu vực trên toàn Hàn Quốc cũng ghi nhận nhiệt độ thấp nhất trên 25 độ C như thành phố Pohang (tỉnh Bắc Gyeongsang) 27,4 độ C, thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon) 27 độ C.Cảnh báo nắng nóng đã được mở rộng và tăng cường ở hầu hết các địa phương trên cả nước. Lúc 12 giờ trưa ngày 30/6, Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc đã ban cảnh báo chú ý nắng nóng ở toàn bộ khu vực Seoul. Một số địa phương như phía Đông tỉnh Gyeonggi, tỉnh Nam Gyeongsang, một phần đảo Jeju cũng được ban thêm cảnh báo nắng nóng từ lúc 10 giờ sáng cùng ngày.Khu vực phía Nam tỉnh Gyeonggi, phía Nam tỉnh Gangwon và một số vùng địa phương sâu trong đất liền phía Nam đã được nâng cảnh báo nắng nóng từ mức chú ý lên mức báo động.Nhiệt độ cao nhất trong ngày 30/6 duy trì mức nóng tương tự hôm trước, với thành phố Daegu và Gangneung khoảng 35 độ C, thành phố Jeonju (tỉnh Bắc Jeolla) 34 độ C, thủ đô Seoul khoảng 31 độ C.Dự báo chiều 30/6 sẽ có mưa rào tối đa 20 mm tại thủ đô Seoul và vùng đất liền tỉnh Gangwon, một số nơi khác có mưa đến tối nhưng không đủ để làm dịu cái nóng.Sau khi mưa tạnh, độ ẩm tăng cao sẽ khiến thời tiết càng oi bức hơn. Cục Khí tượng cho biết một số địa phương có thể có nhiệt độ cảm nhận thực tế lên tới 33 độ C, miền Nam tỉnh Gyeonggi và ven biển phía Đông tỉnh Gangwon, phía Đông đảo Jeju có thể lên tới 35 độ C, người dân cần đặc biệt đề phòng các bệnh liên quan đến nắng nóng.Ngoài ra, Cục Khí tượng dự báo trong thời gian tới sẽ không có đợt mưa lớn nào trên toàn quốc nên tình trạng nắng nóng sẽ còn tiếp diễn.