Nồng độ CO2 tại Hàn Quốc ghi nhận mức cao kỷ lục trong năm 2024

Photo : YONHAP News

Viện Khoa học khí tượng quốc gia thuộc Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc ngày 30/6 công bố "Báo cáo giám sát khí quyển Trái đất 2024”. Kết quả cho thấy nồng độ CO2 đo được tại trạm giám sát biến đổi khí hậu trên đảo Anmyeon (tỉnh Nam Chungcheong) trong năm ngoái là 430,7 ppm, tăng 3,1 ppm so với năm 2023, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu quan trắc vào năm 1999 và là mức tăng lớn thứ hai trong vòng 10 năm qua.Nồng độ CO2 tại trạm giám sát Gosan (đảo Jeju) và trạm giám sát đảo Ulleung (tỉnh Bắc Gyeongsang) lần lượt đạt 429 ppm và 428 ppm, vượt qua mức của một năm trước và cũng ghi nhận mức cao kỷ lục.Nồng độ CO2 tại Hàn Quốc trong năm 2024 cao hơn đáng kể so với mức bình quân toàn cầu là 422,8 ppm do Cơ quan Hải dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) công bố.Ngoài ra, nồng độ khí methane được trạm giám sát biến đổi khí hậu trên đảo Anmyeon ghi nhận được vào năm ngoái là 2.030 ppb, tăng 5 ppb so với năm 2023. Nồng độ N2O là 339,6 ppb. Tất cả đều đạt mức cao nhất kể từ khi bắt đầu quan trắc nồng độ khí nhà kính.Hàn Quốc hiện có 4 trạm giám sát biến đổi khí hậu tại đảo Anmyeon; núi Gosan, đảo Ulleung, đảo Dokdo và thành phố Pohang (tỉnh Bắc Gyeongsang). Trong đó, trạm giám sát tại đảo Anmyeon là nơi có thời gian quan trắc dài nhất trong nước.