Ông Yoon Suk Yeol không trình diện theo lệnh triệu tập lần hai của Nhóm công tố viên đặc biệt

Photo : YONHAP News

Tới 9 giờ sáng ngày 1/7, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol không xuất hiện tại Viện Kiểm sát cấp cao Seoul theo lệnh triệu tập lần hai của Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật. Đây là lần đầu tiên cựu Tổng thống không trình diện theo yêu cầu của Nhóm công tố viên đặc biệt.Theo đó, Nhóm công tố viên đặc biệt đã thông gửi thông báo triệu tập điều tra tiếp đối với cựu Tổng thống Yoon vào lúc 9 giờ sáng ngày 5/7 tới. Trước đó, Nhóm cũng đã cảnh báo sẽ có biện pháp cần thiết theo Luật tố tụng hình sự nếu cựu Tổng thống tiếp tục vắng mặt mà không có lý do chính đáng.Phía Luật sư của cựu Tổng thống ngày 30/6 đề nghị Nhóm công tố viên đặc biệt lùi ngày triệu tập thành sau ngày 5/7 với lý do để đảm bảo sức khỏe của ông Yoon. Tuy nhiên, Nhóm công tố viên đặc biệt đã không chấp nhận đề nghị này vì lý do đưa ra không thuyết phục. Dự kiến nếu cựu Tổng thống tiếp tục không trình diện trong lần tới, Nhóm công tố viên đặc biệt sẽ đề nghị tiếp lệnh bắt giữ. Ngoài các cáo buộc từng được nêu trong lệnh bắt bị bác bỏ trước đó như chỉ thị Phòng Cảnh vệ Tổng thống ngăn chặn thực thi lệnh bắt giữ, chỉ thị xóa dữ liệu trên chiếc điện thoại có chức năng chống nghe lén, Nhóm công tố viên đặc biệt dự kiến sẽ bổ sung thêm các cáo buộc khác.Trong đợt triệu tập lần một vào ngày 28/6, Nhóm công tố viên đã điều tra về quá trình diễn ra cuộc họp Nội các trước và sau lệnh thiết quân luật, nên có khả năng sẽ bổ sung thêm các cáo buộc liên quan.