Chính phủ Mỹ phát hiện 29 cơ sở hỗ trợ lao động IT Bắc Triều Tiên làm việc từ xa

Photo : YONHAP News

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 30/6 (giờ địa phương) cho biết đã phối hợp với các cơ quan hữu quan, điều tra về hoạt động làm việc từ xa của các lao động công nghệ thông tin (IT) Bắc Triều Tiên bị chính quyền miền Bắc dùng làm công cụ kiếm ngoại tệ.Cụ thể, cơ quan chức năng Mỹ đã tiến hành khám xét 29 "trang trại máy tính" (laptop farm) tại 16 bang, đóng băng 29 tài khoản tài chính được sử dụng để rửa tiền trái phép và 21 trang web lừa đảo, tịch thu khoảng 200 máy tính xách tay tại hiện trường, truy tố nhiều đối tượng liên quan.Các trang trại máy tính được vận hành bằng cách sử dụng giấy tờ tùy thân của người Mỹ bị đánh cắp hoặc làm giả, để giúp lao động IT Bắc Triều Tiên có thể làm việc từ xa cho các công ty Mỹ thông qua việc truy cập vào máy tính đặt tại Mỹ.Bộ Tư pháp Mỹ cho biết những lao động miền Bắc trong vụ việc lần này đã nhận sự hỗ trợ từ các cá nhân tại Mỹ, Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) và Đài Loan từ năm 2021 đến tháng 10/2024, để được làm việc tại hơn 100 công ty Mỹ bằng cách sử dụng danh tính của hơn 80 công dân Mỹ. Trong số đó có cả các doanh nghiệp thuộc "Top 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới 2022" (Fortune Global 500).Ước tính tổng thiệt hại của các công ty bị ảnh hưởng, bao gồm chi phí pháp lý và phí khôi phục hệ thống mạng ít nhất là 3 triệu USD.Một nhóm công dân Mỹ, bị truy tố với cáo buộc hỗ trợ hành vi phạm tội, đã điều hành một trang trại máy tính ngay tại nhà riêng. Nhóm này nhận tiền lương từ các công ty Mỹ thuê lao động Bắc Triều Tiên, sau đó chuyển cho các lao động miền Bắc qua hệ thống tài chính nước ngoài, và thu lợi tổng cộng 696.000 USD.Cơ quan chức năng Mỹ cũng cho biết một số lao động IT Bắc Triều Tiên trong quá trình làm việc từ xa còn tiếp cận được các thông tin nhạy cảm thuộc Quy định về buôn bán vũ khí quốc tế (ITAR) tại một công ty công nghệ quốc phòng, chuyên phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) ở bang California.Viện Kiểm sát khu vực phía Bắc bang Georgia cùng ngày cũng đã truy tố và phát lệnh truy bắt đối với 4 công dân Bắc Triều Tiên, với cáo buộc đánh cặp tiền ảo thông qua hình thức làm việc từ xa. Theo bản cáo trạng, nhóm người này đã sử dụng giấy tờ du lịch do miền Bắc cấp để đến UAE. Từ năm 2020 đến 2021, họ giả mạo danh tính, xin làm việc từ xa tại một số công ty nghiên cứu và phát triển công nghệ blockchain (chuỗi khối) ở thành phố Atlanta, bang Georgia. Sau khi lấy được lòng tin của nhà tuyển dụng và tiếp cận được tiền ảo, nhóm này đã thay đổi mã nguồn để chiếm đoạt số tiền lên tới 915.000 USD.Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết lao động IT miền Bắc đang đánh cắp danh tính công dân Mỹ, lừa các doanh nghiệp Mỹ để hỗ trợ cho chính quyền Bắc Triều Tiên. FBI cam kết sẽ cùng các cơ quan hữu quan tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng liên quan, tịch thu lợi nhuận, truy tố lao động IT miền Bắc và bắt giữ những đồng phạm tại Mỹ.