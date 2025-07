Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc tháng 6 tăng 4,3%

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/7 công bố số liệu cho biết kim ngạch xuất khẩu tháng 6 đạt 59,8 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu đã duy trì đà tăng liên tiếp từ tháng 2 đến tháng 4 vừa qua, sau đó sụt giảm vào tháng 5, nhưng nay đã phục hồi trở lại chỉ sau một tháng.Động lực chính giúp xuất khẩu tăng trở lại là lĩnh vực chíp bán dẫn. Kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn đạt 14,97 tỷ USD, mức cao kỷ lục, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ sự gia tăng nhu cầu với các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, như bộ nhớ dành cho máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI).Xuất khẩu các mặt hàng khác như tàu biển, sản phẩm y sinh và máy tính cũng tiếp tục xu hướng tăng trưởng. Xuất khẩu ô tô đạt 6,34 tỷ USD, tăng 2,3%. Mặc dù xuất khẩu ô tô sang Mỹ sụt giảm do ảnh hưởng từ chính sách thuế quan, nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu ô tô trong tháng 6 vẫn tăng nhờ sự tăng trưởng tại thị trường châu Âu.Trong tháng 6, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ giảm 0,5%, thị trường Trung Quốc giảm 2,7%. Ngược lại, xuất khẩu sang các thị trường trọng điểm khác như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và khu vực Trung Nam Mỹ đều ghi nhận sự tăng trưởng.Kim ngạch nhập khẩu trong tháng 6 đạt 50,72 tỷ USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thặng dư thương mại đạt 9,08 tỷ USD.Chính phủ Hàn Quốc nhận định các yếu tố bất ổn bên ngoài sẽ vẫn tiếp diễn trong nửa cuối năm. Theo đó, Chính phủ sẽ tập trung vào các nhiệm vụ cấp bách như đàm phán thuế quan với Mỹ và tìm kiếm thị trường thay thế.