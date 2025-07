Số ca mắc bệnh do nắng nóng tại Hàn Quốc vượt ngưỡng 400 người

Photo : YONHAP News

Theo hệ thống giám sát các ca cấp cứu do nắng nóng của Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 30/6, trên cả nước đã có thêm 50 ca mắc bệnh do nắng nóng vào một ngày trước, trong đó có một trường hợp nghi tử vong vì lý do tương tự.Trường hợp tử vong là một người ngoài 80 tuổi, đã qua đời sau khi được phát hiện gục ngã trên cánh đồng tại huyện Bonghwa, tỉnh Bắc Gyeongsang.Kể từ khi hệ thống giám sát các ca cấp cứu được vận hành từ ngày 15/6, tổng số bệnh nhân mắc các bệnh do nắng nóng đã lên tới 425 người (bao gồm cả giai đoạn giám sát sớm), trong đó có ba ca tử vong nghi do liên quan đến các bệnh này.Đặc biệt, trong ngày 28/6 ghi nhận 52 ca bệnh do nắng nóng, mức cao nhất tính theo ngày trong năm nay. Số ca bệnh trong hai ngày 26-27/6 cũng đều vượt quá 50 người mỗi ngày.Số ca mắc các bệnh do nắng nóng từ ngày 20/5-29/6 năm nay đạt 409 người, vượt mốc 400 người sớm hơn so với mức 377 ca vào cùng kỳ năm ngoái.Trong tổng số 425 bệnh nhân, nam giới chiếm 76,5%, người trên 65 tuổi chiếm 29,6%. Các ca mắc bệnh do nắng nóng chủ yếu phát sinh tại các khu vực ngoài trời (85,9%), nơi làm việc (24,7%), ven đường (17,6%) và đồng ruộng (16,9%). Số bệnh nhân bị kiệt sức do nhiệt chiếm tỷ lệ cao nhất với 52,2%, sau đó tới bệnh nhân bị sốc nhiệt 20% và bị co giật do nhiệt là 14,4%.Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 30/6 cho biết đã ban cảnh báo đặc biệt về thời tiết nóng bức tại 145 khu vực, và nâng mức cảnh báo nguy cơ nắng nóng từ "chú ý" lên "cảnh giác".Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc ngày 1/7 cũng cho biết nhiệt độ trung bình ngày tại thành phố Busan vào ngày 30/6 là 26,2 độ C, mức cao nhất trong các tháng 6 kể từ khi bắt đầu quan trắc vào tháng 4/1904. Các thành phố như Mokpo (tỉnh Nam Jeolla), thành phố Daegu cũng ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục trong tháng 6.Trong tổng số 97 trạm quan trắc khí hậu trên toàn quốc, có tới 59 nơi ghi nhận kỷ lục mới về nhiệt độ trung bình hàng ngày trong tháng 6. Nguyên nhân là do Hàn Quốc nằm ở rìa của khí áp cao Bắc Thái Bình Dương, khiến khối không khí nóng và ẩm từ phía Tây Nam tràn vào.